Предложената санкция за България по процедурата при прекомерен дефицит няма общо с приемането на еврото. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова, след като Европейската комисия уточни, че правилата се прилагат към всяка държава членка, независимо дали използва единната валута.

„Няма връзка с еврото. Няма политически заговор“, написа Петкова. Тя обвини правителството на Румен Радев, че не е предприело достатъчни мерки за ограничаване на дефицита през 2026 г. и че проектът за бюджет за 2027 г. не решава проблема.

Глобата все още не е наложена

На 24 ноември Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да установи, че България не е предприела ефективни действия по препоръката от юли. Това е следващ етап от процедурата при прекомерен дефицит, но не представлява окончателно налагане на глоба.

Според Европейската комисия отклонението на нетните разходи на България от определената коригираща траектория е 2,3% от брутния вътрешен продукт. В есенната си прогноза институцията очаква бюджетният дефицит да достигне 5% от БВП през 2026 г., след 4% през 2025 г. За 2027 г. се прогнозира дефицит от 4%.

След решение на Съвета Европейската комисия ще предложи санкция по новите правила. От Брюксел уточняват, че препоръката за глоба трябва да бъде направена след влизането в сила на промените в съответния регламент, най-късно до януари 2027 г. Публично обсъжданият размер е до около 25 милиона евро, или 0,02% от БВП, но окончателната сума зависи от последващите решения.

Процедурата започна през юли

Съветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит за България на 10 юли 2026 г. Тогава прогнозата беше за дефицит от 4,1% от БВП, при референтна граница от 3%. На страната беше определена траектория за ограничаване на нетните разходи и беше поставен срок за представяне на необходимите мерки.

Европейската комисия разглежда този процес отделно от присъединяването към еврозоната. България прие еврото на 1 януари 2026 г., след като през юни 2025 г. оценката на европейските институции установи изпълнение на критериите за членство. Според Комисията оценката е била извършена въз основа на данни, потвърдени от Евростат, и на конвергентния доклад на Европейската централна банка.

Какво следва

Съветът на ЕС се очаква да обсъди препоръката през декември. Ако бъде установено, че България не е предприела ефективни действия, Комисията ще предложи нова коригираща траектория и санкция. Паралелно с това може да бъде задействан механизъм за ограничаване на европейски плащания, но Европейската комисия подчертава, че това не води до автоматично спиране на еврофондове.

Петкова предупреди, че последиците от бюджетното отклонение могат да бъдат по-високи разходи за държавата и ново задлъжняване. Правителството на Румен Радев обвърза санкцията с натрупвани през предходни години проблеми и постави под съмнение оценката на европейските институции, но Европейската комисия заяви, че конкретната процедура се отнася до фискалното изпълнение през 2026 г. и бюджетните планове за следващия период.

Източници: blitz.bg, mediapool.bg, nova.bg