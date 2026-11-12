„Булгаргаз“ поиска 14,38% по-скъп газ през декември

„Булгаргаз“ предлага природният газ през декември 2026 г. да се продава за 66,83 евро за мегаватчас. Това е увеличение от 14,38% спрямо утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена за ноември от 58,43 евро за МВтч. Предложението е внесено в КЕВР, която трябва да определи окончателната стойност за последния месец на годината.
Посочената цена е без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. В заявлението на газовото дружество е записано:„66.83 EUR/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС“.
В сумата са включени компонент от 0,76 евро за МВтч по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 2013 г. и компонент от 0,16 евро за МВтч по чл. 11а, ал. 2 от същата наредба.
Доставките за декември
Предложението се отнася до продажбите на „Булгаргаз“ към крайните снабдители и към дружествата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Към заявлението са приложени справки за цените и количествата природен газ за декември, за алтернативните горива и за очаквания среден валутен курс евро-долар.
В документите е включен и проект за потвърждение на доставка на втечнен природен газ от Турция през декември между „Булгаргаз“ и BP Gas Marketing Ltd. Приложени са още извадки от ICIS за индекса TTF MA за декември към 11 ноември, както и доклад на SGS за разтоварено количество в Турция през ноември и за доставката на SITME.
Ноемврийската цена беше коригирана от регулатора
За ноември „Булгаргаз“ първоначално поиска цена от 59,08 евро за МВтч, или увеличение от 34% спрямо октомври. КЕВР утвърди 58,43 евро за МВтч, което представлява ръст от 32,52% на месечна база. Решението е прието на 2 ноември 2026 г.
Предложението за декември все още не е окончателна цена. След разглеждане на заявлението КЕВР трябва да утвърди стойността, по която общественият доставчик ще продава природен газ през месеца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е как
06:02 12.11.2026
2 Бананова република
Коментиран от #7
06:02 12.11.2026
3 Хаха
06:04 12.11.2026
4 БОРУНА ЛОМ
06:28 12.11.2026
5 Решение
06:31 12.11.2026
6 2554
06:33 12.11.2026
7 Ьхьхь
До коментар #2 от "Бананова република":Няма проблем, правим заема от 8 на 16 млрд и няма да вдигаме цените, има ли сделка?
06:45 12.11.2026
8 Поредният бонус за народа
06:55 12.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сесесере
07:00 12.11.2026
11 Що така
07:17 12.11.2026
12 не ви ли е срам бе
07:19 12.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 свиреп ОХЛЮВ
07:42 12.11.2026