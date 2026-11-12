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„Булгаргаз“ поиска 14,38% по-скъп газ през декември

„Булгаргаз“ поиска 14,38% по-скъп газ през декември

12 Ноември, 2026 06:00 878 16

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Дружеството предлага природният газ да се продава за 66,83 евро за МВтч без такси, налози и ДДС. КЕВР все още не е взела окончателно решение

„Булгаргаз“ поиска 14,38% по-скъп газ през декември - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

„Булгаргаз“ предлага природният газ през декември 2026 г. да се продава за 66,83 евро за мегаватчас. Това е увеличение от 14,38% спрямо утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена за ноември от 58,43 евро за МВтч. Предложението е внесено в КЕВР, която трябва да определи окончателната стойност за последния месец на годината.

Посочената цена е без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. В заявлението на газовото дружество е записано:

„66.83 EUR/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС“.

В сумата са включени компонент от 0,76 евро за МВтч по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 2013 г. и компонент от 0,16 евро за МВтч по чл. 11а, ал. 2 от същата наредба.

Доставките за декември

Предложението се отнася до продажбите на „Булгаргаз“ към крайните снабдители и към дружествата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Към заявлението са приложени справки за цените и количествата природен газ за декември, за алтернативните горива и за очаквания среден валутен курс евро-долар.

В документите е включен и проект за потвърждение на доставка на втечнен природен газ от Турция през декември между „Булгаргаз“ и BP Gas Marketing Ltd. Приложени са още извадки от ICIS за индекса TTF MA за декември към 11 ноември, както и доклад на SGS за разтоварено количество в Турция през ноември и за доставката на SITME.

Ноемврийската цена беше коригирана от регулатора

За ноември „Булгаргаз“ първоначално поиска цена от 59,08 евро за МВтч, или увеличение от 34% спрямо октомври. КЕВР утвърди 58,43 евро за МВтч, което представлява ръст от 32,52% на месечна база. Решението е прието на 2 ноември 2026 г.

Предложението за декември все още не е окончателна цена. След разглеждане на заявлението КЕВР трябва да утвърди стойността, по която общественият доставчик ще продава природен газ през месеца.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как

    10 3 Отговор
    Те при Радев и Йотова ако не се възползват, кога?

    06:02 12.11.2026

  • 2 Бананова република

    12 2 Отговор
    Мунчо през ден вдига цените 😮

    Коментиран от #7

    06:02 12.11.2026

  • 3 Хаха

    14 2 Отговор
    Минаха изборите и почнаха да помпят инфлацията, ама на Ганчо русофила му е добре 🙉

    06:04 12.11.2026

  • 4 БОРУНА ЛОМ

    5 0 Отговор
    НА ТЕЗИ ДА ИМ СЕ НА НАПУКАТ ПЕТИТЕ

    06:28 12.11.2026

  • 5 Решение

    8 0 Отговор
    Ако Ви е скъпа газта и тока я карайте на кюмур и видело !

    06:31 12.11.2026

  • 6 2554

    7 0 Отговор
    Никой гък не каза за увеличението с 32.5% този месец, значи следващия може и с още толкова да се вдигне!

    06:33 12.11.2026

  • 7 Ьхьхь

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бананова република":

    Няма проблем, правим заема от 8 на 16 млрд и няма да вдигаме цените, има ли сделка?

    06:45 12.11.2026

  • 8 Поредният бонус за народа

    2 0 Отговор
    И газта влиза във фатмашката кошница с грижа.

    06:55 12.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сесесере

    2 0 Отговор
    Тока стигна 400 евро за МВЧ! Всичко е точно!

    07:00 12.11.2026

  • 11 Що така

    3 0 Отговор
    Нали вече не сме зависими от русия и газ има достатъчно и на добра цена... Според Брюксел и нашите евроатлантици русофоби...санкциите работят

    07:17 12.11.2026

  • 12 не ви ли е срам бе

    5 0 Отговор
    Тоест искат за два месеца газа да поскъпне 50,%, това е нечувано и нагло!!!

    07:19 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 свиреп ОХЛЮВ

    0 0 Отговор
    Сега остава и ББ да поиска да му се напълнят Чекмеджетата с кюлчета и пачки !

    07:42 12.11.2026

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