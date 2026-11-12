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Бизнесът и синдикатите искат нови компенсации за тока

Бизнесът и синдикатите искат нови компенсации за тока

12 Ноември, 2026 06:01 580 10

  • цена на тока-
  • компенсации за бизнеса-
  • александър пулев-
  • ива петрова-
  • електроенергия

Александър Пулев ще обсъди с работодателите и синдикатите мерки заради рязкото поскъпване на електроенергията. В срещата ще участва и енергийният министър Ива Петрова

Бизнесът и синдикатите искат нови компенсации за тока - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бизнесът и синдикатите ще обсъдят с вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев промяна на механизма за компенсации за високите цени на електроенергията. Срещата е поискана от работодателските организации и двата синдиката, а в нея ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова.

Поводът е рязкото поскъпване на тока на борсата. Между юни и октомври борсовите цени са се увеличили повече от два пъти, а за последната година ръстът е 80 процента. Работодателите предупреждават, че част от предприятията вече спират работа, а високите разходи могат да засегнат и болници, училища и други обществени учреждения.

Бизнесът иска връщане на предвидимите плащания

Работодателските и синдикалните организации настояват Министерският съвет да преразгледа действащата схема за подпомагане на небитовите потребители. Тя предвижда компенсациите да бъдат изплатени еднократно след изтичането на определения период в средата на 2027 г.

В средата на септември 2026 г. правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите и въведе режим на отложено еднократно плащане. Според бизнеса предприятията нямат достатъчен финансов буфер, за да поемат продължителния ценови натиск до получаването на средствата.

Работодателите предупреждават, че отложеното плащане може да доведе до свиване на работното време, съкращаване на персонал и забавяне на заплати. Искането им е за предвидим и работещ механизъм, който да осигури подкрепа в периода, когато разходите за електроенергия са най-високи.

Искания за всички небитови потребители

Сред темите на срещата ще бъде и създаването на програма за подпомагане на останалите небитови потребители. Работодателите и синдикатите настояват помощта да не се ограничава само до най-големите енергоемки предприятия.

Организациите искат още да бъде прекратена практиката на двойно ценообразуване на „Булгаргаз“. Става дума за различните условия при регулираните цени за топлофикациите и газоразпределителните предприятия и при борсовите цени за енергоемките компании.

Предстоящите разговори трябва да покажат дали правителството ще промени начина на изплащане на компенсациите и ще предложи допълнителна подкрепа за бизнеса и останалите небитови потребители.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А сега!

    5 3 Отговор
    Рязко поскъпване на тока.
    Що така бе Радев?
    Нали уж за по-добре, пък ти..... такова....

    06:04 12.11.2026

  • 2 кРадев

    7 1 Отговор
    За милионерите компенсации, а Ганчо роба да плаща масрафа 😮

    06:06 12.11.2026

  • 3 Амиии

    9 0 Отговор
    Защо искат компенсация за тока ? Нали сме пязарна икономика ?
    Пак държавата да помага !
    Нали беше лош стопанин.
    Ами откажете се като не можете да работите по тези условия.

    06:06 12.11.2026

  • 4 БКП = ПБ

    4 2 Отговор
    Цялата власт е в ръцете на прогресистите и само се оправдават, неможачи са и тия.

    06:07 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    2 0 Отговор
    Ще платим тока Ния на тези дето ни го продават скъпо и са дотирани от държавата непрекъснато! Примтолкова рентабилни перки и тапицерия?

    06:57 12.11.2026

  • 7 Ддд

    0 2 Отговор
    Ах ах никога повече човек с пагон във власта

    07:07 12.11.2026

  • 8 Тия

    3 0 Отговор
    не се наядоха! А хората кой ще ги компенсира?

    07:15 12.11.2026

  • 9 Някой

    3 0 Отговор
    Първо минаваме към дерегулиран пазар на тока, щото щял да бъде по-евтин. Щото щяло да има конкуренция при предлагането. После се окзава, че тока става няколко пъти по-скъп и държавата тръгва да компенсира бизнеса, че да не фалира.
    Въпрос - поради що минахме към дерегулиран пазар на тока? Щото така казва Брюксел? А не може ли Брюксел да ходи на .....?
    Отделно, виждат до къд доведе либерализирания пазар на тока за бизнеса, но се натискат да освободят пазара на тока и за бита. Това се нарича идиотия - да настъпваш една и съща мотика няколко пъти последователно.

    07:17 12.11.2026

  • 10 просто е

    0 0 Отговор
    На бизнеса все му е скъпо, а нас потребителите някой пита ли ни?! Като им е скъпо, да фалират - пазарна икономика!

    07:31 12.11.2026

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