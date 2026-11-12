Бизнесът и синдикатите искат нови компенсации за тока

Бизнесът и синдикатите ще обсъдят с вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев промяна на механизма за компенсации за високите цени на електроенергията. Срещата е поискана от работодателските организации и двата синдиката, а в нея ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова.

Поводът е рязкото поскъпване на тока на борсата. Между юни и октомври борсовите цени са се увеличили повече от два пъти, а за последната година ръстът е 80 процента. Работодателите предупреждават, че част от предприятията вече спират работа, а високите разходи могат да засегнат и болници, училища и други обществени учреждения.

Бизнесът иска връщане на предвидимите плащания

Работодателските и синдикалните организации настояват Министерският съвет да преразгледа действащата схема за подпомагане на небитовите потребители. Тя предвижда компенсациите да бъдат изплатени еднократно след изтичането на определения период в средата на 2027 г.

В средата на септември 2026 г. правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите и въведе режим на отложено еднократно плащане. Според бизнеса предприятията нямат достатъчен финансов буфер, за да поемат продължителния ценови натиск до получаването на средствата.

Работодателите предупреждават, че отложеното плащане може да доведе до свиване на работното време, съкращаване на персонал и забавяне на заплати. Искането им е за предвидим и работещ механизъм, който да осигури подкрепа в периода, когато разходите за електроенергия са най-високи.

Искания за всички небитови потребители

Сред темите на срещата ще бъде и създаването на програма за подпомагане на останалите небитови потребители. Работодателите и синдикатите настояват помощта да не се ограничава само до най-големите енергоемки предприятия.

Организациите искат още да бъде прекратена практиката на двойно ценообразуване на „Булгаргаз“. Става дума за различните условия при регулираните цени за топлофикациите и газоразпределителните предприятия и при борсовите цени за енергоемките компании.

Предстоящите разговори трябва да покажат дали правителството ще промени начина на изплащане на компенсациите и ще предложи допълнителна подкрепа за бизнеса и останалите небитови потребители.

Източници: bnrnews.bg