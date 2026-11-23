Детски градини, училища и ясли са изправени пред по-високи сметки за електроенергия през 2027 г. Причината е, че в проекта на бюджета за следващата година не е предвидено запазването на досегашния специален механизъм, който приравняваше тези институции към битовите потребители.

Промяната засяга още студентските общежития, читалищата и молитвените храмове. Досега компенсацията е била 80% от разликата между пазарната цена и определен праг.

„Ако тази компенсация липсва, ще дойде момент, в който детските градини няма да могат да си платят сметките“, заяви директорът на столичната 91-а детска градина Таня Кечева в ефира на NOVA NEWS.

По думите ѝ бюджетите на детските градини и училищата вече са ограничени по различни пера. Допълнителното увеличение на разходите за ток би затруднило поддържането на нормалната им работа.

Общата компенсация остава до юни

Енергийният експерт Антон Иванов уточни, че подкрепа за образователните институции все пак ще има, но по общия механизъм за стопанските потребители. Той ще действа до юни 2027 г. и ще включва изравняване според движението на цените на електроенергията през годината.

„Когато цената на електроенергията на борсата надвишава 180 евро за мегаватчас, те ще получават допълнителна месечна компенсация“, поясни Иванов.

Това означава, че не се предвижда пълно отпадане на компенсациите, но специалните условия за училища, детски градини, ясли и останалите засегнати институции няма да бъдат запазени в досегашния им вид.

Сметките може да останат значително по-високи

Според Иванов компенсациите няма да предотвратят същественото увеличение на разходите. Борсовата цена на електроенергията през октомври е надхвърлила 230 евро за мегаватчас, а очакванията са още два-три зимни месеца да бъдат белязани от високи цени.

При подобни стойности институциите биха плащали около 180 евро за мегаватчас вместо приблизително 75 евро за битовите потребители. Разликата е около 2,5 пъти.

Антон Иванов смята, че трябва да се търсят допълнителни възможности за подпомагане чрез социални фондове. По думите му ресурсът във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ не е достатъчен за разширяване на подкрепата.

Източници: nova.bg