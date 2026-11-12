Наследниците на загиналите на „Тракия“ ще получат 8000 евро

Семействата на загиналите в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро. Средствата са одобрени с решение на Министерския съвет, а изплащането им ще започне след установяването на наследниците и близките на загиналите, съобщи министърът на социалната политика Наталия Ефремова.
„Предстои да получим информация за имената и местожителството на загиналите, за да можем да установим техните наследници и близки“, заяви Ефремова. По думите ѝ след това дирекциите „Социално подпомагане“ ще могат да се свържат със семействата.
Близките могат и сами да посетят дирекция „Социално подпомагане“ по местожителство, за да подадат заявление за помощта. Ефремова посочи, че средствата ще бъдат изплатени „буквално в рамките на следващата седмица“ след подаването на необходимите документи.
Психологическа помощ и лечение
Към общините са разкрити социални услуги, в които психолози предоставят безплатна подкрепа на хората, преживели шока от катастрофата. Възможностите включват психологическа помощ, терапия и рехабилитация и са достъпни на територията на цялата страна.
„Всеки, който чувства, че има нужда, може да се свърже с дирекцията за социално подпомагане по местожителство и те ще го насочат към услугите, които са най-подходящи и най-близо до дома му“, каза министърът.
Ефремова уточни, че става дума за психологическа подкрепа в рамките на социалните услуги. Лечението на пострадалите ще бъде осигурено за сметка на държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не Тъ Ли Е Срам !
Сега Ми се правиш !
На Великодушна !
09:18 12.11.2026
2 Ти си
Коментиран от #5
09:21 12.11.2026
3 Радю
Коментиран от #8, #13, #15
09:26 12.11.2026
4 Пострадал
09:27 12.11.2026
5 споко
До коментар #2 от "Ти си":Никой няма да протестира. Този народ е тъпкан и така наплашен 45 години от комунистите, че още поне пет поколения трябва минат за да се излекува от страха.
Коментиран от #9, #16, #21
09:28 12.11.2026
6 Депутатите на ПБ
09:29 12.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Европеец
До коментар #3 от "Радю":Не знам....лошо стечение на обстоятелствата...... Но откъде и да го погледнеш мъгла,движение с несъобразена скорост, не спазване на дистанция и накрая вместо глоба 8000 евро награда..... Държавата (която отдавна не съществува) много лицемерна....... Пътищата всички ги знаем какви са, а знаем и как шофираме, жалко за загиналите и осакатените.....
09:33 12.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Евгени от Алфапласт
09:37 12.11.2026
11 Застраховател мутра
09:40 12.11.2026
12 това е добре . има доста страдащи .
09:44 12.11.2026
13 Държавата е неудошевен предмет
До коментар #3 от "Радю":И като такъв не може да прави каквото и да било.Осъждат се държавни служители,заемащи съответни постове за несвършена работа.Но в България е много удобно да кажем,че държавата е виновна,за да няма осъдени конкретни лица.
09:45 12.11.2026
14 гост
нали уж ПО 8000?!…не че това връща живот…но както е писано излиза 8000 за всички
09:46 12.11.2026
15 И защо да съдят "държавата"
До коментар #3 от "Радю":А не министърът на Вътрешните работи,който е представител на държавата?
09:52 12.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Що за щедрост?
Катастрофата не е природно бедствие, а резултат от тотално мозъчно омъгляване.
09:59 12.11.2026
18 застрахователите и те дават по
10:07 12.11.2026
19 Хаха
10:07 12.11.2026
20 НЯКОЙ
Коментиран от #22
10:09 12.11.2026
21 НЯКОЙ
До коментар #5 от "споко":не само комунистите. от турското робство е.
10:12 12.11.2026
22 Верно ли
До коментар #20 от "НЯКОЙ":Викаш друго си беше по време на Сглобените, дето даваха 325 лв. :)))) Не, че смятам, че тук държавата е длъжна да дава нещо - има си ГО и всякакви там застраховки, застрахователите трябва да се бръкнат!
10:17 12.11.2026
23 а тиквите дето прилапаха милиарди
раздавате мижави подаяния от 8000 на загинал на опечалените
10:24 12.11.2026
24 АБЕ
НАВОДНЕНИТЕ И
ОПОЖАРЕНИ РАЙОНИ
ПО КОЛКО ИМ ОТПУСНАХТЕ????
И ТОВА
АКО НЕ Е
ЛИЦЕМЕРИЕ..
НЯМАМ ДУМИ.
10:28 12.11.2026
25 Е ГАТИ
10:30 12.11.2026
26 Що ми се струва,
10:33 12.11.2026
27 1488
"Семействата на жертвите на „Тракия“ получават по 8000 евро
11 Ноември, 2026 12:10"
10:48 12.11.2026