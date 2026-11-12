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Наследниците на загиналите на „Тракия“ ще получат 8000 евро
  Тема: Войната на пътя

Наследниците на загиналите на „Тракия“ ще получат 8000 евро

12 Ноември, 2026 09:14 780 27

  • катастрофа на автомагистрала „тракия“-
  • помощ за наследници-
  • наталия ефремова-
  • социално подпомагане-
  • психологическа помощ

Министерският съвет е одобрил извънредната помощ. Парите ще бъдат изплатени след установяването на наследниците и подаването на заявление

Наследниците на загиналите на „Тракия“ ще получат 8000 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Семействата на загиналите в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро. Средствата са одобрени с решение на Министерския съвет, а изплащането им ще започне след установяването на наследниците и близките на загиналите, съобщи министърът на социалната политика Наталия Ефремова.

„Предстои да получим информация за имената и местожителството на загиналите, за да можем да установим техните наследници и близки“, заяви Ефремова. По думите ѝ след това дирекциите „Социално подпомагане“ ще могат да се свържат със семействата.

Близките могат и сами да посетят дирекция „Социално подпомагане“ по местожителство, за да подадат заявление за помощта. Ефремова посочи, че средствата ще бъдат изплатени „буквално в рамките на следващата седмица“ след подаването на необходимите документи.

Психологическа помощ и лечение

Към общините са разкрити социални услуги, в които психолози предоставят безплатна подкрепа на хората, преживели шока от катастрофата. Възможностите включват психологическа помощ, терапия и рехабилитация и са достъпни на територията на цялата страна.

„Всеки, който чувства, че има нужда, може да се свърже с дирекцията за социално подпомагане по местожителство и те ще го насочат към услугите, които са най-подходящи и най-близо до дома му“, каза министърът.

Ефремова уточни, че става дума за психологическа подкрепа в рамките на социалните услуги. Лечението на пострадалите ще бъде осигурено за сметка на държавата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не Тъ Ли Е Срам !

    6 6 Отговор
    Тъпчеш Цял Народ !

    Сега Ми се правиш !

    На Великодушна !

    09:18 12.11.2026

  • 2 Ти си

    3 0 Отговор
    Акция на правителството с която няма да върне мъртвите но се надявам да няма протести под прозорците на министерски съвет......

    Коментиран от #5

    09:21 12.11.2026

  • 3 Радю

    4 9 Отговор
    Ако трагедията беше станала в Европа,държавата щеше да е осъдена да плаща милиони

    Коментиран от #8, #13, #15

    09:26 12.11.2026

  • 4 Пострадал

    4 3 Отговор
    Прах в очите,да не съдят държавата

    09:27 12.11.2026

  • 5 споко

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ти си":

    Никой няма да протестира. Този народ е тъпкан и така наплашен 45 години от комунистите, че още поне пет поколения трябва минат за да се излекува от страха.

    Коментиран от #9, #16, #21

    09:28 12.11.2026

  • 6 Депутатите на ПБ

    7 2 Отговор
    Си гласуваха 136 хил.ЕВРО за шоколади, ядки и кафе.А взимат парите за обезщетение от Социалното министерство -от бедните,болните, майките и децата.Прогресивно е.

    09:29 12.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радю":

    Не знам....лошо стечение на обстоятелствата...... Но откъде и да го погледнеш мъгла,движение с несъобразена скорост, не спазване на дистанция и накрая вместо глоба 8000 евро награда..... Държавата (която отдавна не съществува) много лицемерна....... Пътищата всички ги знаем какви са, а знаем и как шофираме, жалко за загиналите и осакатените.....

    09:33 12.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Разбра ли, робе, колко ти струва животът на Територията?

    09:37 12.11.2026

  • 11 Застраховател мутра

    7 0 Отговор
    ДЗИ да плаща по 1 милион на умрелите

    09:40 12.11.2026

  • 12 това е добре . има доста страдащи .

    0 0 Отговор
    8 е една нова кола - втора ръка . пак ще се возят . има коли с датчици за мъгла . светва предупреждение на арматурното табло . но скоростта от производителите е много над 50 километра . с такси не е по добре . с новите тарифи си е скъпо . може да наградят и тези дето са отишли на катастрофите . по кроасан е малко .

    09:44 12.11.2026

  • 13 Държавата е неудошевен предмет

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радю":

    И като такъв не може да прави каквото и да било.Осъждат се държавни служители,заемащи съответни постове за несвършена работа.Но в България е много удобно да кажем,че държавата е виновна,за да няма осъдени конкретни лица.

    09:45 12.11.2026

  • 14 гост

    1 0 Отговор
    заглавиетоооо
    нали уж ПО 8000?!…не че това връща живот…но както е писано излиза 8000 за всички

    09:46 12.11.2026

  • 15 И защо да съдят "държавата"

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радю":

    А не министърът на Вътрешните работи,който е представител на държавата?

    09:52 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Що за щедрост?

    3 0 Отговор
    За нарушаване на правилата, за безотговорност към себе си и към другите държавата ти плаща обезщетение...
    Катастрофата не е природно бедствие, а резултат от тотално мозъчно омъгляване.

    09:59 12.11.2026

  • 18 застрахователите и те дават по

    0 0 Отговор
    стотина хиляди . добре е . в германия дават и повече .

    10:07 12.11.2026

  • 19 Хаха

    1 0 Отговор
    Много е ефтин живота у бГ... Само 8 бона

    10:07 12.11.2026

  • 20 НЯКОЙ

    1 1 Отговор
    дрън дрън, само 8 хилади. това малкото детенце до живот трябва държавата да го подигурява.. простаци-подигравате се с хората

    Коментиран от #22

    10:09 12.11.2026

  • 21 НЯКОЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "споко":

    не само комунистите. от турското робство е.

    10:12 12.11.2026

  • 22 Верно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "НЯКОЙ":

    Викаш друго си беше по време на Сглобените, дето даваха 325 лв. :)))) Не, че смятам, че тук държавата е длъжна да дава нещо - има си ГО и всякакви там застраховки, застрахователите трябва да се бръкнат!

    10:17 12.11.2026

  • 23 а тиквите дето прилапаха милиарди

    1 0 Отговор
    не им търсите сметка за да има достойна компенсация за некадърността и безхаберието ви
    раздавате мижави подаяния от 8000 на загинал на опечалените

    10:24 12.11.2026

  • 24 АБЕ

    0 0 Отговор
    НА ХОРАТА ОТ
    НАВОДНЕНИТЕ И
    ОПОЖАРЕНИ РАЙОНИ
    ПО КОЛКО ИМ ОТПУСНАХТЕ????
    И ТОВА
    АКО НЕ Е
    ЛИЦЕМЕРИЕ..
    НЯМАМ ДУМИ.

    10:28 12.11.2026

  • 25 Е ГАТИ

    0 0 Отговор
    За превишена скорост награда.

    10:30 12.11.2026

  • 26 Що ми се струва,

    1 0 Отговор
    че нещо ви е сбъркана политиката.

    10:33 12.11.2026

  • 27 1488

    1 0 Отговор
    претоплени помии от вчера

    "Семействата на жертвите на „Тракия“ получават по 8000 евро
    11 Ноември, 2026 12:10"

    10:48 12.11.2026

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