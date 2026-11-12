Наследниците на загиналите на „Тракия“ ще получат 8000 евро

Семействата на загиналите в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро. Средствата са одобрени с решение на Министерския съвет, а изплащането им ще започне след установяването на наследниците и близките на загиналите, съобщи министърът на социалната политика Наталия Ефремова.

„Предстои да получим информация за имената и местожителството на загиналите, за да можем да установим техните наследници и близки“, заяви Ефремова. По думите ѝ след това дирекциите „Социално подпомагане“ ще могат да се свържат със семействата.

Близките могат и сами да посетят дирекция „Социално подпомагане“ по местожителство, за да подадат заявление за помощта. Ефремова посочи, че средствата ще бъдат изплатени „буквално в рамките на следващата седмица“ след подаването на необходимите документи.

Психологическа помощ и лечение

Към общините са разкрити социални услуги, в които психолози предоставят безплатна подкрепа на хората, преживели шока от катастрофата. Възможностите включват психологическа помощ, терапия и рехабилитация и са достъпни на територията на цялата страна.

„Всеки, който чувства, че има нужда, може да се свърже с дирекцията за социално подпомагане по местожителство и те ще го насочат към услугите, които са най-подходящи и най-близо до дома му“, каза министърът.

Ефремова уточни, че става дума за психологическа подкрепа в рамките на социалните услуги. Лечението на пострадалите ще бъде осигурено за сметка на държавата.