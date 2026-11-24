Служители на Агенцията за социално подпомагане в Бургас протестираха с искания за по-високи заплати, равни права в държавната администрация и възстановяване на добавката за прослужено време. Те настояват вместо предвиденото 5-процентно увеличение да получат еднакво увеличение от 350 евро.

Председателят на КТ „Подкрепа“ в Бургас Иван Костадинов заяви, че предложението за 5% ръст не компенсира инфлацията и поставя всички държавни институции „под един знаменател“.

Разлики в заплатите и доходи близки до минималните

„Затова искаме еднакво увеличение от 350 евро за всички“, заяви Иван Костадинов.

По данни, цитирани от Костадинов, в Дирекция „Социално подпомагане“ има брутни възнаграждения от 790 евро. По думите му след удръжките част от служителите получават доходи под минималната работна заплата.

Синдикалният председател посочи, че в държавната администрация има значителни различия между най-ниските и най-високите възнаграждения. Според него процентното увеличение ще разшири тази разлика, докато фиксираната сума би довела до по-голямо сближаване на доходите.

„Ако увеличението на заплатите бъде процентно, тогава разликата между минималната и максималната работна заплата във всяка институция ще се увеличи“, каза Костадинов.

Служители описаха натоварването и текучеството

Протестиращи заявиха, че планираното увеличение от около 40 евро е недостатъчно на фона на инфлацията и високите цени. Те казаха още, че след удръжките възнагражденията им остават близки до минималните.

Служителите посочиха, че работният им ден често продължава и след 17:30 часа, тъй като довършват задачи от дома. Те свързаха ниското заплащане и високата отговорност с текучеството на кадри.

„Работим с уязвими групи. Излезем ли два дни в отпуск, след това сме извън релси. Не можем да свършим работата си в срок“, заявиха протестиращи.

Протестната вълна в държавната администрация продължава. След проявата на социалните служители на 23 ноември протест обявиха и работещите в Агенцията по заетостта.

Иван Костадинов заяви, че ако исканията не бъдат изпълнени, служителите са готови да преминат към ефективни протестни действия.