Черно море се превръща в „нова лаборатория“ за хибридни заплахи срещу Европа, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“. Той разкритикува липсата на категорична реакция от българските институции след атаките срещу търговски кораби в региона.

По думите му няма официална информация за произхода на дроновете, атакували кораби в българската изключителна икономическа зона. Според Гаджев това създава условия за противоречиви версии.

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„До момента, до който няма ясна реакция от страна на българската държава, се стига до спекулации. Едните ще кажат, че дроновете са руски, други ще кажат, че не е вярно – украински са. Това не води доникъде“, заяви депутатът.

Гаджев направи паралел с инцидентите в Балтийско и Северно море, при които беше повредена подводна комуникационна инфраструктура. Според него действията под нивото на открита атака проверяват готовността на държавите и могат да разстроят икономиките им.

Риск за корабоплаването и цените

Депутатът заяви, че липсата на отличителни знаци върху дроновете е характерна за хибридните заплахи. Тяхната идентификация обаче била възможна чрез анализ на конструкцията, силуета и техническата документация.

Гаджев посочи, че в руски военни информационни канали се обсъжда ограничаване на морския търговски трафик към България и Румъния. „А това, ако не е заплаха за България, кое е?“, попита той.

По думите му несигурността вече има икономически последици чрез намаляване на търговския трафик и поскъпване на застраховките. Той се позова на данни, представени по-рано от особения управител на „Лукойл“, според които разходите за застраховка и курс на танкер са нараснали от около 250 хил. долара през юли до над 2 млн. долара през септември.

Според Гаджев това затруднява понижаването на цените на горивата в България. Той предупреди и за възможни хуманитарни последици, тъй като Черно море е ключов маршрут за доставките на пшеница към Северна Африка.

Нужни са различни средства срещу дронове

Гаджев коментира и демонстрация на система за противодействие на дронове, при която вместо безпилотен апарат е била засечена птица. Според него случаят показва колко бързо се развиват безпилотните технологии.

„Няма съвършени системи в момента. Технологията се развива толкова бързо, че много трудно се наваксва“, заяви депутатът.

Той посочи, че защитата не трябва да се основава само на радари, а да съчетава визуално наблюдение, радиоразузнаване и средства за радиоелектронна борба. Според Гаджев противодействието не означава непременно физическо унищожаване на безпилотните апарати.

Като пример за проблемите около морската сигурност той посочи, че около 90 кораба са българска собственост, но приблизително 60 плават под български флаг. По думите му държавата трябва да реагира независимо от флага, под който е регистриран корабът, когато собствеността му е свързана с български компании.

В предаването Гаджев коментира и сделката за 57 самоходни гаубици. Той заяви, че ГЕРБ-СДС подкрепя проекта, но поставя въпроси за увеличението на стойността от 650 млн. евро през юли до 686 млн. евро през ноември, както и за съпътстващите договори с частни компании на стойност около 280 млн. евро.

Източници: nova.bg