Подкрепата за семействата с деца, работещите, безработните и пенсионерите е в центъра на проекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Народното събрание прие законопроекта на първо гласуване, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи основните параметри.

„Една от най-важните инвестиции в бъдещето на България е подкрепата за семействата с деца“, заяви Ефремова. По думите ѝ бюджетът трябва едновременно да осигури по-добра защита за уязвимите групи и да стимулира хората, които работят и декларират реалните си доходи.

450 евро за втората година от майчинството

В проекта е заложено обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се увеличи от 398,81 на 450 евро. Същият размер е предвиден и за бащите или осиновителите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Промяна е предвидена и за родителите, които се върнат на работа, без да използват целия двугодишен отпуск. Те ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%. Според Ефремова мярката е част от усилията за по-добро съчетаване на трудовата заетост и отглеждането на деца.

По-високи осигурителни доходи и обезщетения

Проектобюджетът предвижда минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии да се увеличат средно с 6,4%. Минималният осигурителен доход се предлага да нарасне от 620,20 на 660 евро, а максималният – от 2300 на 2400 евро.

Минималното дневно обезщетение за безработица е предвидено да се увеличи от 9,21 на 13 евро. Ефремова подчерта, че целта не е хората да разчитат продължително на обезщетения, а да получат подкрепа в периода до намирането на следващото работно място.

Министърът заяви, че по-високите осигурителни доходи ще увеличат приходите в системата и ще създадат предпоставки за по-високи осигурителни плащания. Тя посочи и очакван ръст от 990 млн. евро на приходите от осигурителни вноски спрямо 2026 г.

Пенсиите се увеличават по швейцарското правило

От 1 юли 2027 г. пенсиите за трудова дейност се предвижда да бъдат осъвременени по швейцарското правило. Очакваният ръст е между 7 и 8%, като по думите на Ефремова увеличението ще бъде над прогнозната инфлация.

За първи път по този механизъм е предвидено да бъде индексиран и максималният размер на пенсиите. „Трудът и осигурителният принос трябва да имат значение“, каза социалният министър.

Трансферът от централния бюджет за покриване на недостига в осигурителната система се очаква да се увеличи с 237 млн. евро. В същото време делът му в общите разходи на ДОО трябва да намалее от 42,5% през 2026 г. на 40,7% през 2027 г.

Ефремова заяви, че устойчивостта на системата не може да се осигури единствено чрез трансфери от държавния бюджет. Според нея са необходими повече качествени работни места, по-висока производителност и разширяване на осигурителната база. Проектът предстои да бъде разгледан и на второ четене от Народното събрание.