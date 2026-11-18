Министърът на туризма д-р Илин Димитров предложи България и Полша да организират нови съвместни събития за туристическия бизнес и кампании за популяризиране на двете страни. Инициативите бяха обсъдени във Варшава на среща с Иренеуш Раш, държавен секретар с ресор „Туризъм“ в полското Министерство на спорта и туризма.

Димитров и Раш обсъдиха и възможностите за повече директни полети между България и Полша. Сред разгледаните маршрути за нови линии са Вроцлав-Варна, Познан-Пловдив и Гданск-Пловдив. Двамата разговаряха и за увеличаване на полетите по съществуващите линии между София и полски градове.

„Наш приоритет е позиционирането на България като конкурентна целогодишна европейска дестинация. Важно е да насърчим контактите между летищните оператори, авиокомпаниите и туристическия бизнес, включително чрез участие в двустранни и международни форуми“, подчерта министър Димитров.

Двете страни ще обменят опит в сферата на законодателството в туризма. Специално внимание беше отделено на полския опит в организацията и работата на гаранционния фонд за защита на пътуващите.

Полша е стратегически пазар за българския туризъм, а Черноморието остава сред предпочитаните дестинации за полските гости. По предварителни данни има ръст от 8-10% на полски туристи у нас през лято 2026 г.

СПА и балнеотуризмът, културното наследство, винените маршрути и зимните спортове могат да допълнят програмите на полските туроператори извън летния сезон. Във Варшава бяха обсъдени също медийни и бизнес посещения и включването на български обекти в културния маршрут „Йоан Павел II“.

Министър Димитров предложи София да бъде домакин на петата българо-полска среща на експертите в туризма през пролетта на 2027 г. На фокус ще бъдат въздушната свързаност, подготовката на кадри и приложението на изкуствения интелект в туристическите услуги, маркетинга и управлението на дестинациите. България проявява интерес и към полския опит в събирането и използването на статистически данни за сектора.

В експертната среща могат да се включат и полски университети. Като основа за партньорство беше представена учредената във Варна Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма. През 2026 г. двама студенти от Университета „Мария Кюри-Склодовска“ в Люблин преминаха стаж в хотел в Слънчев бряг.

„Искаме да надградим сътрудничеството между университетите и бизнеса с повече стажове, обмен на студенти и преподаватели и съвместни обучения“, посочи Димитров.

Иренеуш Раш получи покана да участва и в глобалния форум за културен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и UNESCO, който ще се проведе в началото на юни 2027 г. в София и Казанлък. Форумът ще представи тракийското наследство и живите традиции на розобера в Розовата долина.