Александър Пулев: Отлив от търговските вериги бързо ще бъде запълнен

Евентуален отлив на търговска верига от България бързо ще бъде компенсиран от конкуренцията. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев на фона на спора между правителството и „Кауфланд България“. По думите му пазарът на модерната търговия е „достатъчно доходоносен и ликвиден“.

Пулев коментира изказване на ръководителя на „Кауфланд България“ Михаил Петров. По-рано Петров е заявил, че при евентуален фалит на веригата последиците биха били толкова тежки, че „сгромолясването на КТБ ще ни се стори като пролетен бриз“, съобщава Novini.bg.

Вицепремиерът е посъветвал Петров да се съобрази със статистиката за чуждестранните инвестиции. Пулев е посочил 100-процентен ръст на инвестициите и е заявил, че е спокоен за развитието на пазара.

„Този тон е доста арогантен и показва пълна липса на уважение към българското правителство, институции и независими регулатори. Ние няма да се огънем“, е заявил Александър Пулев.

Спорът се развива след наложена от Комисията за защита на конкуренцията санкция от 76 млн. евро на „Кауфланд“. От веригата вече заявиха, че ще защитят правата си по случая и ще оспорят акта пред съда.

Позиция на „Прогресивна България“

По темата е излязла и позиция на „Прогресивна България“. От формацията са заявили, че размерът на компанията не я поставя над закона и са определили думите на мениджъра като заплахи вместо аргументи.

„Колкото и да си голям, не си над закона“, се посочва в позицията на „Прогресивна България“.

В нея се допълва, че държавата трябва да прилага закона, за да защитава правата на гражданите, а направените декларации според формацията потвърждават необходимостта от действията на контролните органи.

Източници: novini.bg