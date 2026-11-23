Премиерът Румен Радев проведе среща с делегация на Световната банка в Министерския съвет. Основен акцент в разговорите са били възможностите за финансиране на мащабни транспортни инфраструктурни проекти и за разширяване на сътрудничеството между България и международната финансова институция.

Обсъдена е възможността Световната банка да предостави експертна и техническа подкрепа при подготовката и реализацията на бъдещите проекти. В дневния ред са били включени и модели за изработване и прилагане на публично-частни партньорства.

Участие на български институции

В срещата са участвали вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шиков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Асен Ненчев.

От страна на Световната банка са присъствали регионалният директор на Международната банка за възстановяване и развитие за държавите от ЕС Анна Ахалкаци, регионалният директор на Международната финансова корпорация за Европа Инес Роша и ръководителят на офиса на Групата на Световната банка в България Джейсън Пелмар.

Фокус върху инвестициите

По време на разговора са разгледани и възможностите за привличане на преки чуждестранни инвестиции в България. В публикуваната информация не са посочени конкретни суми, срокове или подписано споразумение за отделен инфраструктурен проект.

Източници: nova.bg