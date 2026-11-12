Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
София »
Любослав Костов: България не е колония на веригите

Любослав Костов: България не е колония на веригите

12 Ноември, 2026 20:18 678 21

  • любослав костов-
  • търговски вериги-
  • цени на храните-
  • надценки-
  • кзп-
  • глоби-
  • съд

Икономистът настоява за прозрачност при ценообразуването и по-силен контрол върху отношенията между търговци, производители и доставчици

Любослав Костов: България не е колония на веригите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„България не е колония на търговските вериги“ – с тази позиция Любослав Костов постави акцент върху високите цени на храните, силната пазарна позиция на големите търговци и липсата на достатъчно прозрачност при формирането на крайната цена.

Икономистът и преподавател в УНСС настоява да се проследява целият път на продукта – от производителя, през доставчика и търговеца, до щанда. По думите му без ясни данни за всяка отделна част от веригата трудно може да се установи коя надценка е пазарно обоснована и коя е резултат от прекомерна пазарна сила.

Темата отново е на дневен ред заради резултатите от проверките на Комисията за защита на потребителите. През октомври комисията съобщи за надценки над 100% при част от проверените млечни продукти, плодове и зеленчуци. В отделни случаи са установени надценки до 141%.

„Надценки, достигащи до 141%, са безочливи и нахални по отношение на българските потребители“, заяви председателят на КЗП Мая Манолова.

От КЗП посочиха още, че при някои стоки увеличението на доставната цена не оправдава поскъпването на дребно. Комисията поиска търговците да представят обосновка за установените разлики, като предупреди, че при липса на доказана икономическа причина могат да последват санкции.

Подготвя се закон за големите вериги

Правителството заяви, че до края на 2026 г. ще внесе законопроект за регулиране на големите търговски вериги. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посочи, че целта е да бъдат изяснени правилата за ценообразуване, както и да се гарантират качеството и безопасността на храните.

„Искаме да видим как се получава това ценообразуване, че в Люксембург млякото да бъде по-евтино, отколкото в София“, каза Абровски.

На 12 ноември Комисията за защита на конкуренцията съобщи и за ново производство срещу голяма търговска верига. Името на компанията не беше обявено. КЗК посочи, че проверката е свързана с проблеми в отношенията между веригите и доставчиците.

Според Костов държавата трябва да защитава едновременно потребителите, българските производители и малките търговски обекти. Неговата позиция е, че свободният пазар не изключва регулацията, когато няколко компании концентрират значителна част от продажбите и имат възможност да влияят върху условията за доставка и крайните цени.

Предстои да стане ясно какви конкретни ограничения ще бъдат предложени в законопроекта и дали те ще обхванат само търговските практики, или и отношенията между веригите и техните доставчици.

Източници: novini.bg, bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове