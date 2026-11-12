Любослав Костов: България не е колония на веригите

„България не е колония на търговските вериги“ – с тази позиция Любослав Костов постави акцент върху високите цени на храните, силната пазарна позиция на големите търговци и липсата на достатъчно прозрачност при формирането на крайната цена.

Икономистът и преподавател в УНСС настоява да се проследява целият път на продукта – от производителя, през доставчика и търговеца, до щанда. По думите му без ясни данни за всяка отделна част от веригата трудно може да се установи коя надценка е пазарно обоснована и коя е резултат от прекомерна пазарна сила.

Темата отново е на дневен ред заради резултатите от проверките на Комисията за защита на потребителите. През октомври комисията съобщи за надценки над 100% при част от проверените млечни продукти, плодове и зеленчуци. В отделни случаи са установени надценки до 141%.

„Надценки, достигащи до 141%, са безочливи и нахални по отношение на българските потребители“, заяви председателят на КЗП Мая Манолова.

От КЗП посочиха още, че при някои стоки увеличението на доставната цена не оправдава поскъпването на дребно. Комисията поиска търговците да представят обосновка за установените разлики, като предупреди, че при липса на доказана икономическа причина могат да последват санкции.

Подготвя се закон за големите вериги

Правителството заяви, че до края на 2026 г. ще внесе законопроект за регулиране на големите търговски вериги. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посочи, че целта е да бъдат изяснени правилата за ценообразуване, както и да се гарантират качеството и безопасността на храните.

„Искаме да видим как се получава това ценообразуване, че в Люксембург млякото да бъде по-евтино, отколкото в София“, каза Абровски.

На 12 ноември Комисията за защита на конкуренцията съобщи и за ново производство срещу голяма търговска верига. Името на компанията не беше обявено. КЗК посочи, че проверката е свързана с проблеми в отношенията между веригите и доставчиците.

Според Костов държавата трябва да защитава едновременно потребителите, българските производители и малките търговски обекти. Неговата позиция е, че свободният пазар не изключва регулацията, когато няколко компании концентрират значителна част от продажбите и имат възможност да влияят върху условията за доставка и крайните цени.

Предстои да стане ясно какви конкретни ограничения ще бъдат предложени в законопроекта и дали те ще обхванат само търговските практики, или и отношенията между веригите и техните доставчици.

Източници: novini.bg, bntnews.bg