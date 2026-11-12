16-годишно момче остана без двамата си родители след катастрофата на „Тракия“

16-годишно момче от Стралджа остана без двамата си родители след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Баща му, 47-годишен таксиметров шофьор, е сред загиналите в произшествието, а майката на момчето е починала от тежко заболяване по време на COVID пандемията.

Мъжът е бил в инвалидна количка след предишен пътен инцидент, но въпреки това е работил като таксиметров шофьор и се е грижел за детето си. В деня на катастрофата той е изпратен до автомобила от своята майка. По-късно възрастната жена вижда по телевизията кадри от сблъсъка и разпознава колата.

„Един камион отсреща, от другото платно, влиза в платното на сина ми и той се бута в моя син и обръща колата“, разказва бабата пред bTV.

Момчето научава за произшествието, докато е на училище, след като вижда информация в социалните мрежи. Заедно с близки пътува до болницата в Ямбол, където разбира, че баща му е загинал.

Сега 16-годишният живее с баба си в две стаи. Той има заболяване, което изисква постоянно лечение, а възрастната жена не получава пенсия и няма средства за погребението на сина си. Разходите са поети от общината. Необходими са средства за лечение, дрехи и обувки.

Разследването на катастрофата продължава

„Искам да завърша 12. клас, ще се опитам колкото мога само заради баща ми, да ме гледа той отгоре, да го зарадвам“, казва момчето.

Следствието и прокуратурата продължават да изясняват причините за тежкото произшествие. По данни, цитирани от bTV, са разпитани около 100 участници и свидетели, а 20 превозни средства са определени като веществени доказателства.

Назначена е комплексна автотехническа експертиза, която трябва да изясни действията на отделните водачи и евентуалния им принос за сблъсъка. По случая все още няма повдигнати обвинения. Шофьорът на първия камион, който беше задържан след катастрофата, е разпитан като свидетел и е освободен.

Източници: btvnovinite.bg