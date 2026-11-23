Главният архитект на Дулово Иван Пенев отрече да е бил подлаган на натиск от кмета Невхис Мустафа за издаване на удостоверения за търпимост на незаконни постройки срещу политическа подкрепа. Изявлението му идва след претърсвания и изземвания в сградата на Община Дулово и в частен офис.

Досъдебното производство е под надзора на Окръжната прокуратура в Силистра. Проверяват се данни, че главният архитект е бил принуждаван да издава документи за незаконни постройки на жители от малцинствени общности, като в замяна се очаквала подкрепа за кмета на следващите местни избори.

„Няма такова нещо... Относно натиска абсолютно няма такива неща, даже смешно ми звучи“, заяви Пенев. Той посочи, че Икономическа полиция проверява удостоверения за търпимост, разрешения за строеж и друга документация, без да уточнява да е установено конкретно нарушение.

Невхис Мустафа също отхвърля твърденията. Пред БНР тя заявява, че проверяваните обекти не са общински и не са свързани с дейността на общината. Кметът се намира в Испания в отпуск за обучение по програма „Еразъм плюс“.

Към момента няма информация за повдигнати обвинения. Разследването продължава.

Източници: bnrnews.bg