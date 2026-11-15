"Ако фалира голяма търговска верига, всички доставчици ще закъсат много сериозно"

„Всички доставчици на „Кауфланд“ – и български, и чужди – не си получават парите в момента на доставката, нито след една седмица, а след 30 дни и в България този срок е един от най-кратките в Европа.“

Това каза в „120 минути“ по bTV Кирил Вътев, бивш министър на земеделието, създател на една от утвърдените български компании за производство на храни.

„За тези 30 дни това не е една доставка. Това е едно салдо, което стои във веригата, а това са парите на доставчика. И ако фалира един такъв пазарен играч, всички доставчици ще закъсат много сериозно“, обясни Вътев.

По думите му една от основните задачи на нашата държава е как да защити своите производители при евентуален фалит на дадена верига.

„Имаме горчив опит с „Карфур“ – фалира и над 450 милиона са вземанията, които не се върнаха на доставчиците“, посочи бившият земеделски министър, като допълни, че самият той е бил един от потърпевшите.

Кирил Вътев обясни, че преговорите с големите вериги са много тежки, говорейки от позицията си на създател на компания за производство на храни.

„Абсолютно всяка следваща година, когато се водят преговори по анекса за търговските условия, всеки производител е поставен в условията да дава още. Той няма откъде да вземе. Както поскъпват разходите на една верига, същото се случва и при производителя. Да, но при поскъпване на горива и електроенергия, поскъпват и абсолютно всички материали и суровини. Вече себестойността не е на нула, а продава под себестойност. Една верига бави сроковете – на мен ми е бавила пет месеца“, обясни Вътев.

„Веригите вече са у нас, те държат 2/3 от пазара на храни – това прави около 70%. Те дърпат големия клиентопоток, а малките магазини загиват един след друг. Аз работих с 2800 клиента, а в момента няма и 300. Като направят този голям обем, ти вече ставаш зависим“, каза той.

„Всички искаме да работим с веригите, но при по-нормални условия, а не при този брутален натиск“, заяви Кирил Вътев.

Той каза, че същото се случва и в другите държави и дори е по-зле.

„Ако няма българско производство, нашата национална сигурност е под огромен риск“, предупреди Вътев.