Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
"Ако фалира голяма търговска верига, всички доставчици ще закъсат много сериозно"

"Ако фалира голяма търговска верига, всички доставчици ще закъсат много сериозно"

15 Ноември, 2026 19:41 1 480 57

  • кирил вътев-
  • кауфланд-
  • вериги-
  • магазини

Кирил Вътев обясни, че преговорите с големите вериги са много тежки, говорейки от позицията си на създател на компания за производство на храни

"Ако фалира голяма търговска верига, всички доставчици ще закъсат много сериозно" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Всички доставчици на „Кауфланд“ – и български, и чужди – не си получават парите в момента на доставката, нито след една седмица, а след 30 дни и в България този срок е един от най-кратките в Европа.“

Това каза в „120 минути“ по bTV Кирил Вътев, бивш министър на земеделието, създател на една от утвърдените български компании за производство на храни.

„За тези 30 дни това не е една доставка. Това е едно салдо, което стои във веригата, а това са парите на доставчика. И ако фалира един такъв пазарен играч, всички доставчици ще закъсат много сериозно“, обясни Вътев.

По думите му една от основните задачи на нашата държава е как да защити своите производители при евентуален фалит на дадена верига.

„Имаме горчив опит с „Карфур“ – фалира и над 450 милиона са вземанията, които не се върнаха на доставчиците“, посочи бившият земеделски министър, като допълни, че самият той е бил един от потърпевшите.

Кирил Вътев обясни, че преговорите с големите вериги са много тежки, говорейки от позицията си на създател на компания за производство на храни.

„Абсолютно всяка следваща година, когато се водят преговори по анекса за търговските условия, всеки производител е поставен в условията да дава още. Той няма откъде да вземе. Както поскъпват разходите на една верига, същото се случва и при производителя. Да, но при поскъпване на горива и електроенергия, поскъпват и абсолютно всички материали и суровини. Вече себестойността не е на нула, а продава под себестойност. Една верига бави сроковете – на мен ми е бавила пет месеца“, обясни Вътев.

„Веригите вече са у нас, те държат 2/3 от пазара на храни – това прави около 70%. Те дърпат големия клиентопоток, а малките магазини загиват един след друг. Аз работих с 2800 клиента, а в момента няма и 300. Като направят този голям обем, ти вече ставаш зависим“, каза той.

„Всички искаме да работим с веригите, но при по-нормални условия, а не при този брутален натиск“, заяви Кирил Вътев.

Той каза, че същото се случва и в другите държави и дори е по-зле.

„Ако няма българско производство, нашата национална сигурност е под огромен риск“, предупреди Вътев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове