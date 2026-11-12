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Проверяват всички коли край катастрофата на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Проверяват всички коли край катастрофата на „Тракия“

12 Ноември, 2026 23:09 104 2

  • катастрофа на тракия-
  • тол камери-
  • разследване-
  • пътен възел зимница-
  • свидетели

Тол камерите трябва да помогнат за установяването на водачи, станали свидетели на инцидента, но продължили пътя си

Проверяват всички коли край катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследващите ще проверят всички автомобили, преминали през тол камерите в района на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Целта е да бъдат установени водачи, които са станали свидетели на инцидента, но не са спрели и могат да дадат информация за случилото се.

Проверката е част от разследването на верижните катастрофи край пътен възел „Зимница“, при които загинаха 12 души, а десетки бяха ранени. Ще бъдат прегледани и всички налични видеозаписи, свързани с движението в участъка.

Разпитват около 100 свидетели

И.д. директорът на Националната следствена служба Мариан Маринов съобщи, че предстои да бъдат разпитани около 100 души, присъствали на произшествието. Сред тях са полицаи, пожарникари и други хора, оказали се на мястото.

„Предстои да бъдат разпитани около стотина души, присъствали на произшествието. Това са службите за сигурност, полиция, пожарна, всеки, който е бил на място, за да предаде, както е възприел“, каза Мариан Маринов.

До момента са назначени 51 експертизи. Извършени са шест огледа на местопроизшествието, включително с помощта на дрон. Иззети са 20 автомобила, сред които и товарната композиция, управлявана от румънския гражданин.

Проверяват две версии за началото на сблъсъка

Разследващите проверяват дали румънският тир е спрял заради аварирал автомобил пред него или е намалил скоростта заради гъстата мъгла. След това автобусът и други превозни средства са се ударили в него, като последвали още сблъсъци.

Катастрофата в насрещното платно се разследва във връзка с първоначалния инцидент. Предстои показанията на свидетелите да бъдат съпоставени с резултатите от автотехническите и съдебномедицинските експертизи, преди да се правят окончателни изводи за причините и отговорността.

Румънският шофьор на тира е освободен след повторен разпит и към момента няма повдигнато обвинение. Прокуратурата ще прецени дали има основания за привличане на конкретни лица към наказателна отговорност след събирането и анализа на доказателствата.

Източници: vbox7.com, bgonair.bg, bntnews.bg


Ямбол / България
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