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Деница Иванова: Личната помощ не е привилегия, а право на хората с увреждания за достоен живот

Деница Иванова: Личната помощ не е привилегия, а право на хората с увреждания за достоен живот

13 Ноември, 2026 09:31 146 12

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  • деца с увреждания

Грижата на личните асистенти е 24/7, а не от 8 до 5

Деница Иванова: Личната помощ не е привилегия, а право на хората с увреждания за достоен живот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Бяхме алармирани от сдружения и близки на хора с увреждания относно планираните промени в Кодекса на труда и Закона за личната помощ. Сред тях действително има много притеснителни предложения. На първо място е фиксирането на ставката на личните асистенти на 5,24 евро на час и отмяната на актуализацията спрямо минималната работна заплата. Ако остане старият механизъм, те трябва да получават по 5,57 евро на час, разликата не е огромна. Формулата трябва да остане, защото това им дава сигурност за повишаване на дохода им.“. Това заяви в ефира на БНР Деница Иванова – член на ИБ на НС на БСП и общински съветник от групата на левицата в Русе.

Тя допълни, че е притеснително и отпадането на добавката за прослужено време, различията в осигуряването и липсата на равностойни гаранции за платен отпуск и защита при прекратяване на договор.

„Когато се говори за нарастването на броя на ТЕЛК-овете и тяхната достоверност и средствата, които се отделят за тях, трябва да се разгледат в дълбочина проблемите. Наличието на такова решение дава достъп на много хора до редица услуги. Нека се проследи контролът на експертизата, лекарите и специалистите, които ги издават. Защо трябва да се посяга върху най-уязвимата група – децата?“, попита Иванова.

Тя бе категорична, че личната помощ не е привилегия, нито административна услуга, а е право на хората с увреждания на достоен живот, самостоятелност и участие в обществения живот. По думите ѝ именно личните асистенти са тези, които превръщат това право в реалност всеки ден.

„Никой родител не иска да бъде социален асистент на детето си. Зад всеки договор има един човек, който полага труд, зад всеки час лична помощ стои някой, за когото този час може да означава възможност да се храни, да се придвижва, да учи и да общува. Ние от БСП не приемаме социалната политика да се приема като инструмент за икономии за сметка на най-уязвимите групи в обществото.“, наблегна социалистът. Тя изрази и притеснения относно факта, че промените, които засягат хиляди семейства, се правят без обществено обсъждане.

На въпрос за аргументите, че така личните асистенти ще имат възможност и за други договори, Иванова подчерта, че не ги приема поради няколко причини: грижата за хората с увреждания е 24/7, а не от 08:00 до 17:00 часа; работодателите рядко наемат родители на хората с увреждания, тези хора са емоционално и физически на ръба и нямат възможност за възстановяване, камо ли за втора работа.

„Поради всички тези причини и председателят на БСП Крум Зарков първи още тази сутрин взе отношение и отправи своите критики към тези промени. Призоваваме да бъде преосмислено това предложение и да бъде проведен обществен дебат с хората, които са потребители на тези услуги и това за тях е начин на оцеляване.“, призова социалистът.

Иванова подчерта, че в моменти като този по социалните теми остро се усеща липсата на БСП в парламента. По думите ѝ въпреки това левицата има своя силен глас в местната власт и на терен до хората.


София / България
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