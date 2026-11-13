Кристиан Вигенин: Европа трябва да действа като независима геополитическа сила

„Колко дълго ще позволяваме на други да определят нашата сигурност или да оформят международния ред от наше име?“, попита евродепутатът Кристиан Вигенин по време на дебат в Европейския парламент относно годишната програма на Европейската комисия за 2027 г.

Вигенин посочи, че международното право все по-често е под въпрос, конфликтите се множат, а икономическите зависимости се използват като политическо оръжие. Според него Европейската комисия основателно говори за стратегическа автономност, но тя не може да се свежда единствено до отбранителните способности и индустриалната конкурентоспособност. Тя засяга и амбицията на Европа да действа като независима геополитическа сила.

„Точно тук се сблъскваме с голямото противоречие между думи и резултати – днес към нас има по-малко респект, ролята ни в световната икономика, политика и сигурност продължава да се свива, а предприетите досега мерки не променят тази перспектива“, заяви евродепутатът.

Той постави въпроса какъв е европейският план, който да гарантира, че гласът на Европа ще бъде чут при договарянето на края на войната на Русия срещу Украйна и бъдещия мир. Вигенин поиска яснота и за стратегията за Близкия изток, която да отива отвъд изразяването на загриженост и декларациите за намерения.

„Европейците искат техните лидери да проявяват смелост, мъдрост и достойнство. Затова нека поставим хората на първо място!“, призова Вигенин в заключение.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/