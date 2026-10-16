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Васил Терзиев събра представители на европейските посолства за подготовката на 20-годишнината от членството на България в ЕС

Васил Терзиев събра представители на европейските посолства за подготовката на 20-годишнината от членството на България в ЕС

16 Октомври, 2026 12:37 416 12

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Столична община и европейските дипломатически представителства започват съвместна работа по мащабна поредица от събития за софиянци и гостите на града през 2027 г.

Васил Терзиев събра представители на европейските посолства за подготовката на 20-годишнината от членството на България в ЕС - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев събра в Столична община представители на посолствата на държавите членки на Европейския съюз и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова. Срещата постави началото на съвместната подготовка за отбелязването на 20 години от присъединяването на България към ЕС.

През 2027 г. се навършват две десетилетия от членството на България в Европейския съюз и 70 години от подписването на Римските договори, поставили основите на европейската интеграция. Амбицията на Столична община е София да отбележи тези годишнини с богата поредица от събития, които да обединят европейските държави и гражданите на столицата.

„Искам през 2027 г. София да покаже най-красивото лице на Европа – нейното многообразие, свободата и възможностите, които ни дава да бъдем заедно. Да направим нещо голямо, красиво и запомнящо се за хората. Европа вече е част от ежедневието ни – в начина, по който пътуваме, учим, работим и създаваме. Искаме да я покажем и през културата, срещите между хората и споделените преживявания“, заяви Васил Терзиев.

По време на срещата кметът покани дипломатическите представителства да се включат активно в подготовката и да допринесат със свои идеи и инициативи. Целта е съвместно да бъде създадена програма, която да представи богатството на европейските култури и да превърне София в място за срещи, споделени преживявания и празнуване.

„Европа е силна, когато сме заедно. Искаме всяка държава да има своето място в това, което подготвяме, а всеки софиянец да може да се почувства част от него. Вярвам, че заедно можем да направим нещо наистина специално за София“, допълни кметът.

Срещата е първата стъпка от подготовката, която ще продължи в партньорство с европейските дипломатически мисии, културните институти и други организации. Подробности за предстоящите събития ще бъдат обявени на следващ етап.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 2 Отговор
    20г у ЕС, а София съвсем заприлича на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, ама с цени като в Беверли-Хиллз.

    12:40 16.10.2026

  • 2 Кмет циркаджия

    9 0 Отговор
    Самохвалко. Фъндък-2

    12:42 16.10.2026

  • 3 сектант

    7 0 Отговор
    Пари няма, хората започнаха да се избиват по улиците, вие с глупости се занимавате.

    12:42 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лама Шивачев

    6 0 Отговор
    И преди 20г и сега Вася си остава петроханец.

    12:49 16.10.2026

  • 6 васето от десето

    7 0 Отговор
    тцъ тцъ - софийските улици са пълни с дупки, кучешки фекалии и препятствия от всякакъв вид - здрав, прав човек трябва да си гледа постоянно в краката, а за хора в неравностойно полежение не ми се мисли. Тоя мушмул Терзийката тръгнал да се занимава с безумия...

    12:52 16.10.2026

  • 7 иван костов

    5 0 Отговор
    По този мрачен повод се обърни към Светият синод, за едно хубаво опело на България! След 20г. сме там откъдето тръгнахме , че и по зле!

    Коментиран от #8

    12:52 16.10.2026

  • 8 Преди ГЕРБ и ЕС беше така

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "иван костов":

    Средни цени на дребно на основни стоки през 2006 г.

    В таблицата по-долу са обобщени средногодишните цени на дребно за млечни продукти, яйца и различните видове месо:

    Продукт / Стока Мярка / Разфасовка Средна цена през 2006 г.
    Прясно мляко 1 литър около 0,90 лв. – 1,10 лв.
    Кисело мляко 1 кофичка (400 г) около 0,35 лв. – 0,45 лв.
    Бяло саламурено сирене (краве) 1 кг около 3,60 лв. – 4,20 лв.
    Кашкавал (краве) 1 кг около 6,20 лв. – 7,00 лв.
    Яйца 1 брой (размер M/L) около 0,14 лв. – 0,16 лв.
    Пилешко месо (цяло пиле) 1 кг около 3,20 лв. – 3,50 лв.
    Свинско месо (с кост/бут) 1 кг около 5,50 лв. – 6,50 лв.
    Телешко месо 1 кг около 6,80 лв. – 7,80 лв.
    Олио (слънчогледово) 1 литър около 1,50 лв. – 1,70 лв.

    12:56 16.10.2026

  • 9 Всичко Мара втасала,

    4 0 Отговор
    Всичко в столицата и на шест...само зрелищата са малко.

    13:04 16.10.2026

  • 10 Зеления

    0 0 Отговор
    Като го гледам на снимката колко е усмихнат и доволен, явно си е намерил нов тулку !

    13:16 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Без гейпарад

    2 0 Отговор
    Няма да минат празнинствата.

    13:20 16.10.2026

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