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След скандалното изказване: Kaufland България смени Михаил Петров като шеф на УС

След скандалното изказване: Kaufland България смени Михаил Петров като шеф на УС

13 Ноември, 2026 19:37 2 991 103

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  • кзк-
  • нелоялни търговски практики

Петя Владимирова поема ръководството на компанията с незабавен ефект. Веригата се разграничи от публични изказвания на досегашния си ръководител

След скандалното изказване: Kaufland България смени Михаил Петров като шеф на УС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Kaufland България сменя ръководителя си. Михаил Петров напуска компанията като председател на Управителния съвет с незабавен ефект, а поста поема досегашният член на Управителния съвет и директор на дирекция „Централни отдели“ Петя Владимирова.

От компанията посочват, че промяната е предприета на фона на обществения дебат около производството на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), както и заради публични изказвания на Петров през последните дни.

„Изрично се разграничаваме от тези изказвания“, заяви председателят на Управителния съвет на Kaufland Франк Шуман. По думите му използваният тон и историческите сравнения не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата.

Компанията поднесе извинения на своите клиенти, на българската общественост и на институциите за „създаденото впечатление и неуместните сравнения“. Шуман подчерта, че Kaufland и служителите му застават зад уважението, надеждността и конструктивния диалог.

Петя Владимирова поема управлението

Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. През този период е заемала различни ръководни позиции в направленията „Продажби“ и „Експанзия“ и е участвала в развитието на Kaufland България.

„Много се радваме, че в лицето на Петя Владимирова начело на Kaufland България застава опитен ръководител“, посочи Франк Шуман. Той определи нейния подход като насочен към стабилност, приемственост и надеждност.

Компанията запазва позицията си по производството

Смяната в ръководството не променя позицията на Kaufland България по производството пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и заявява, че ще защитава аргументите си по законовия ред пред компетентните съдилища.

КЗК обяви, че е установила нарушения в три производства и наложи на Kaufland България санкции с общ размер 75 653 706 евро. Според комисията става дума за нелоялни търговски практики в отношенията с български производители на хранителни продукти. Решенията подлежат на съдебен контрол.

Kaufland заявява, че ще продължи да изпълнява ангажиментите си като един от големите работодатели в страната и ще запази отношенията си с клиентите и доставчиците, сред които са множество български производители.


София / България
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