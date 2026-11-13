Зарков: Оттеглянето на законопроект не е страшно

Председателят на БСП Крум Зарков приветства решението на управляващите да оттеглят законопроекта за промени в личната помощ. Той заяви, че проектът е предизвикал сериозни критики, тъй като засяга статута, заплащането и условията на труд на личните асистенти.

„Важното е, че той е оттеглен. Поздравявам управляващите, че са намерили силата да го оттеглят. Няма нищо страшно в това да оттеглиш законопроект. По-страшно е да се инатиш“, каза Зарков в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Оттеглянето на проекта беше обявено след критики от опозицията и недоволство от майки на деца с увреждания. Управляващите заявиха, че ще подготвят нов вариант след обсъждане с майките. Според тях целта е да бъдат ограничени злоупотребите, без да се засягат правата на хората, които реално се нуждаят от лична помощ.

Зарков: Политическото напрежение се увеличава

В интервюто Зарков коментира и политическата обстановка. По думите му шест месеца след изборите напрежението остава необичайно високо, въпреки че е съставено еднопартийно мнозинство от 131 депутати.

„Не е логично да е толкова напрегнато сега. Вместо това се наблюдава друго. Ескалация“, заяви председателят на БСП.

Той посочи и резултата от президентските избори, на които е победил кандидатът, подкрепен от БСП и управляващите. Зарков подчерта, че БСП е имала видима и съществена роля в кампанията, но отказа да влиза в спор коя политическа сила е допринесла повече.

„Ние свършихме нашата работа и се гордеем с това“, каза той.

БСП ще се готви самостоятелно за местния вот

Зарков заяви, че БСП ще действа самостоятелно при подготовката за следващите избори, които според него най-вероятно ще бъдат местни. Партията ще търси леви кандидати, които може да подкрепи, и ще подготви собствени листи.

Той уточни, че конкретните конфигурации ще зависят от ситуацията във всяка община. По думите му обаче основният приоритет на БСП в момента не е изборната формула, а вътрешната реформа и изясняването на идеологическата посока на партията.

Зарков разкритикува и проектобюджета за 2027 г. Според него той не предлага съществена промяна спрямо досегашната икономическа политика и не дава отговор на проблема със социалните неравенства.

„Той е нито най-хубавият, нито най-лошият. Той е същият“, заяви председателят на БСП.