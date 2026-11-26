Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще разгледа на първо гласуване промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Заседанието е насрочено за 26 ноември от 14:30 часа, а законопроектът е единствена точка в дневния ред.

Проектът е внесен от Министерския съвет на 20 октомври. Той беше одобрен от правителството на 7 октомври след едномесечно обществено обсъждане.

Какво предвиждат промените

Една от основните поправки урежда изрично какво се случва с мандата на председателя на ДАР след изтичането му. В проекта е записано:

Председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ продължава да изпълнява правомощията си след изтичане на мандата до избиране на негов приемник.

Текстът е свързан с казуса около Антоан Гечев. Първият му петгодишен мандат изтече през юни 2026 г., а след забавяне на процедурата той беше преизбран от Народното събрание за втори мандат на 8 юли.

Законопроектът разширява и кръга от информационни фондове, до които ДАР ще може да получава достъп при спазване на принципа „необходимост да се знае“. В него са включени регистрите на Българската народна банка, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

Предвиждат се още ограничения за прекратяване на служебното правоотношение по време на дисциплинарно производство, ново основание за освобождаване по здравословни причини и защита на данните за директорите на дирекции като класифицирана информация. Регламентират се и специални правила за антикорупционните декларации на служители, работещи под прикритие извън страната.

Проектът предвижда закриване на контратерористичното звено в ДАР. Мотивът е, че дейността му се дублира с работата на Националния контратерористичен център в ДАНС.

Процедурният спор

Първият опит законопроектът да бъде разгледан в парламентарна комисия завърши с отлагане. На 12 ноември в Комисията по превенция и противодействие на корупцията не беше изпратен министър или заместник-министър, който да представи проекта, каквото е изискването на парламентарния правилник. Вместо това мотивите бяха изложени от председателя на ДАР Антоан Гечев.

След възражения на депутати обсъждането беше прекратено. Законопроектът е включен отново и в дневния ред на антикорупционната комисия.

Критики към проекта

Юристи и експерти предупреждават, че предложеното продължаване на мандата не съдържа краен срок и не задължава Министерския съвет да внесе своевременно номинация за нов председател. Според критиците това създава риск от продължително управление без ясно определен хоризонт.

Резерви има и към достъпа до данните на БНБ, НАП и НОИ. Посочва се, че законопроектът не урежда изрично регистрирането на всяка справка и последващия контрол, а оставя тези въпроси за подзаконови актове.

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност ще трябва да реши дали да подкрепи проекта на първо четене. След това законопроектът ще бъде разгледан и от останалите ресорни комисии, преди да стигне до пленарната зала.

Източници: bgnes.bg