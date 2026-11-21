Промени в системата за подкрепа на хората с увреждания подготвя Министерството на труда и социалната политика. Социалният министър Наталия Ефремова заяви пред NOVA, че целта е средствата да се насочват по-ефективно към реалните нужди, без да се отнемат права.

„Нашата цел никога не е била и никога няма да бъде да се отнемат правата на тези хора. Искаме средствата, с които разполагаме, да бъдат много по-ефективно насочвани към нуждите на хората с увреждания“, каза Ефремова.

По думите ѝ средствата за подкрепа се увеличават всяка година, но това не води непременно до по-голямо удовлетворение от предоставяната грижа. Предстои пакетът от промени да бъде обсъден с представителните организации на хората с увреждания.

Проверки на решенията на ТЕЛК

Ефремова посочи, че се проверяват случаи на несъответствия при решенията на ТЕЛК. Като пример тя даде хора с решение за 100% загуба на зрение, които имат шофьорски книжки и управляват автомобили.

Министерството работи с МВР за проследяване на нерегламентирани практики при издаването на решенията. Електронните системи могат да подпомагат автоматичната проверка на данни, но резултатите няма да се приемат без допълнителна лекарска преценка.

Министърът увери, че няма да се предприемат промени в ущърб на майките и личните асистенти. В страната има над 100 000 лични асистенти, които се грижат за повече от 85 000 души с увреждания. През първата половина на 2027 г. се очаква да стане ясно дали ще има промени в Закона за личната помощ и свързаните с него нормативни актове.

Обсъждат 500 социални таксита

Сред обсъжданите инициативи е услугата „Социално такси“. Идеята е хора в уязвимо положение да разполагат със специализиран транспорт до болница, банка или магазин.

„Нашата идея е за 500 такива таксита, които да са на разположение на всички общини в страната“, обясни Ефремова. Министерството води разговори с Европейската комисия по Социалния план за климата. Преговорите трябва да продължат през 2027 г., а одобрените инвестиции се очаква да започнат през 2028 г.

Коледни добавки и помощи

Около 290 000 души, които получават социалната си подкрепа по банков път, вече са получили коледната добавка. От 23 ноември средствата ще могат да бъдат получавани и в пощенските станции, където ще са налични до 23 декември.

Общо малко над 500 000 души ще получат коледна подкрепа. В следващия бюджет са предвидени и великденска, и коледна добавка от по 50 евро за семействата с ниски доходи. Продължава и изплащането на помощите за отопление.

По повод тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ Ефремова съобщи, че е установен контакт с всички 13 семейства на загиналите. Три заявления за помощ вече са подадени и се обработват. Всяко семейство ще получи по 8000 евро.

Психологическа подкрепа за непълнолетна жертва

Социалният министър коментира и случая със сексуалното посегателство над непълнолетно момиче. По думите ѝ Държавната агенция за закрила на детето е била сезирана от майка, която е видяла разпространяван видеоклип в социалните мрежи.

След сигнала е започнала проверка и е образувано досъдебно производство. Агенцията е сезирала ГДБОП с искане за сваляне на видеоматериалите. На момичето се оказва психологическа подкрепа, а социалните служби работят с него, семейството му и семействата на трите непълнолетни момчета, посочи Ефремова.