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Явор Гечев: Няма война с търговските вериги
  Тема: Икономика

Явор Гечев: Няма война с търговските вериги

13 Ноември, 2026 22:50 192 11

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  • цени

Депутатът заяви, че санкциите се налагат от независимата КЗК, а окончателната дума за глобите има съдът

Явор Гечев: Няма война с търговските вериги - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма война с търговските вериги, но при установено нарушение всички са равни пред закона. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в предаването „Панорама“ по БНТ.

Коментарът му беше по повод действията на Комисията за защита на конкуренцията срещу големите търговски вериги и наложена значителна глоба. Гечев подчерта, че санкциите се определят от КЗК, която по думите му е независим орган.

„Няма война с търговските вериги. Никога не е имало. Но когато има нарушения на закона, всички – малки и големи, независимо какви са – са равни пред него“, заяви Явор Гечев.

Депутатът уточни, че окончателното решение за вината и размера на санкцията е на съда. Според него КЗК не би могла да установи нарушение без подготовка и конкретни данни.

Спорът за цените и българските производители

Гечев заяви, че управляващите са установили дефицит в законодателството и са внесли промени в Закона за защита на конкуренцията и в правилата за защита на потребителите. Целта е да бъдат по-ясно определени нелоялните търговски практики.

По думите му българските производители сигнализират не само за високите цени, а и за натиска да поддържат ниски цени при неизгодни условия. Като пример той посочи разлика между търговските надценки за сходни продукти.

„Търговска марка, която не е българска, произвежда сходен продукт, но притежава договор за 25% от търговската надценка в цяла Европа, а български продукт със същото качество има 80% търговска надценка“, каза Гечев.

Той добави, че допълнителни такси и изисквания могат да ограничат видимостта на българските производители в магазините. Според депутата трябва да се изследва как се разпределят средствата по веригата, включително при твърдения за висока надценка и ниска печалба.

Промени за кооперирането и финансирането

Гечев пое ангажимент до Нова година да бъдат представени разработките за промени в закона за кооперирането на производителите. Преди това текстовете ще бъдат обсъдени с научните среди, след което се очаква по-широка дискусия.

Идеята е производителите да имат по-голяма пазарна сила и по-добри възможности за договаряне с търговските вериги. Паралелно се разработват гаранционни фондове чрез Българската банка за развитие, които да подпомагат финансирането и да позволяват продукцията да бъде договорена година по-рано.

По думите на Гечев през последните два месеца се наблюдават малко по-високи надценки и цени. Той посочи и услугите, при които понякога липсват фактури, като допълнителен фактор за сивата икономика.

Оттеглените промени в Закона за личната помощ

В разговора депутатът коментира и оттеглянето на спорните промени в Закона за личната помощ. Той призна, че в законопроекта е имало проблемен текст, свързан с автоматичното обвързване на договорите с размера на минималната и средната работна заплата.

Гечев заяви, че промените трябва да бъдат преработени цялостно и увери, че доходите на майките, които получават подкрепа за асистенти, няма да бъдат намалявани. Според него броят на хората, получаващи асистентски помощи, е над 90 000, а средствата за тази подкрепа са около 1 милиард.

По думите му бюджетът предвижда ограничаване на държавните разходи, без да се намаляват социалните плащания, както и мерки за подкрепа на бизнеса и реформи в държавната администрация.


София / България
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