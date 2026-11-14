Близо 3 тона храни иззеха в Кърджали: откриха сериозни нарушения при проверка

Над 2,7 тона храни са иззети от товарен автомобил в Кърджали при съвместна проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните и полицията. Проверката е извършена след искане за съдействие от Районното управление в града.

Количеството включва 1180,65 кг продукти от животински произход и 1523,45 кг храни от неживотински произход. Сред тях са кашкавал, сирена и други млечни продукти, мед, пилешко месо, маслини, зелеви сарми, растителни масла, ядки, сосове, подправки и подправки.

Нарушения при превоза и етикетирането

При проверката е установено, че товарният автомобил не е регистриран по реда на Закона за храните. В него не е имало необходимото хладилно оборудване и система за температурен контрол.

За храните не са представени придружаващи документи, които да удостоверяват произхода и годността им. Част от продуктите са били с изтекъл срок на годност, а при други са липсвали задължителната идентификационна маркировка и информация на български език.

По данни на водача храните са с произход от Турция. Информацията за произхода е предоставена от него и не е придружена от необходимите документи.

Храните ще бъдат унищожени

Инспекторите на ОДБХ – Кърджали са съставили акт за установяване на административно нарушение. Иззетите продукти ще бъдат насочени за унищожаване.

„Храните са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване“, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.