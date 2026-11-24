Между 5 и 6 евро за килограм се очаква да струва традиционният никулденски шаран тази година. Първите количества все още не са пристигнали на най-големия рибен пазар в Бургас, като търговците очакват зареждането да започне в края на седмицата или от 1 декември.

В момента пазарът предлага прясна черноморска риба. Паламудът се продава за около 4 евро за килограм, след като в началото на есента цената му е била приблизително 6 евро. Предлагат се още чернокоп и сафрид.

Представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури определят сезона като успешен както за любителите, така и за промишлените рибари. Според тях атаките с дронове в Черно море са оказали сравнително слабо влияние върху риболова, тъй като повечето дейности се извършват в 12-милната зона. През този период пасажите се движат по-близо до брега.

Проверки до 6 декември

Българската агенция по безопасност на храните започна засилени проверки във връзка с Никулден на 23 ноември. Контролът ще продължи до 6 декември и обхваща търговските обекти, складовете и местата, на които се продават риба и рибни продукти.

Инспекторите следят за правилното съхранение, документите за произход и проследимост, както и за спазването на изискванията при транспортиране и продажба. Сред често срещаните нарушения са неправилното съхранение на риба, липсата на документи за произход, превозването с нерегистрирани по Закона за храните превозни средства и непълната документация по системата за самоконтрол.

Как се разпознава прясната риба

Търговците съветват купувачите да оглеждат внимателно рибата, преди да я закупят.

„Прясната риба трябва да има бистри, тъмни и изпъкнали очи, а хрилете ѝ да са светли.“

Хлътналите и помътнели очи са признак, че рибата не е достатъчно прясна. Очаква се изборът на купувачите за Никулден да се увеличи с пристигането на шарана в началото на декември.

Източници: btvnovinite.bg