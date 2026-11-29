Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е разпоредил още тази сутрин проверки на концесионера на летище „Васил Левски“ – „СОФ Кънект“, както и на наземните оператори, които извършват противообледенителната обработка на самолетите. Това съобщиха за TravelNews от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). През следващите дни се очакват резултатите от проверките, както и последващите действия на транспортното ведомство, допълниха оттам.

Наземните оператори са Swissport Bulgaria и Goldair Handling, като на първия се чупи два пъти днес машината за противообледенителната обработка на самолетите. При втория имаше проблем с багажите при кацащите полети през нощта, като пътниците чакаха около 5 часа, за да им бъдат доставени.

Проверките на Министерството на транспорта идват на фона на сериозния хаос на столичното летище, предизвикан от обилния снеговалеж, затрудненото почистване на летищната инфраструктура и проблемите с техниката за противообледенителна обработка на самолетите.

Както TravelNews вече съобщи, пътници прекараха близо пет часа на борда на самолетите, без да излетят. Впоследствие бяха анулирани полетите на „България Еър“ до Париж, на Lufthansa до Мюнхен, до Бари и други дестинации.

Сериозни проблеми имаше и с наземното обслужване през нощта. Пътници чакаха около пет часа, за да получат багажа си на Терминал 1. От наземния оператор Goldair Handling обясниха пред TravelNews, че тежките зимни условия затрудняват придвижването на техниката и водят до повреди.

Предстои да стане ясно дали концесионерът и наземните оператори са били достатъчно подготвени за зимните условия, разполагат ли с необходимата техника и резервен капацитет и какви мерки ще предприеме Министерството на транспорта, за да не се допускат подобни ситуации през предстоящия зимен сезон.

Мирослав Иванов

Източник: travelnews.bg