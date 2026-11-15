Бъчварова: Кабинетът обърква и външната политика

Румяна Бъчварова определи действията на правителството като объркани и заяви, че очакванията към кабинета не се оправдават. В интервю за предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС тя каза, че управляващите не показват достатъчно ясно какво искат да постигнат.

„За първи път имаме и правителство, което обърква нещата и във външнополитически план.“

Бъчварова е бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, както и бивш посланик на България в Израел. Тя е част от кампанията на Андрей Гюров за президентските избори.

Според Бъчварова поскъпването на горивата и общият тренд на инфлация ще усложнят ситуацията за българските граждани. По думите ѝ за овладяването на ефектите са необходими умение и смелост при вземането на решения.

Тя изрази скептицизъм, че правителството ще се справи по най-добрия начин, въпреки натрупания шест-седеммесечен управленски опит. Оценката ѝ обхваща и външната политика, в която според нея се наблюдават несигурност и липса на ясна линия.

Бъчварова коментира позицията на България по декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност, обсъдена на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин. България подкрепи документа с резерви към преамбюла. Премиерът Румен Радев обясни, че резервите са свързани с необходимостта формулировките да отчитат развитието на преговорите за мир в Украйна.

Според Бъчварова подобна позиция внася колебания сред международните партньори на страната. Тя определи като несериозно на форум с широко международно участие да се акцентира върху редакционните бележки към документ, който трябва да покаже единството на европейската политическа общност по отношение на войната в Украйна.

По думите ѝ това поведение не носи ползи за България и може да разколебае доверието на партньорите. В същото време позицията на правителството е, че декларацията е подкрепена, а резервите се отнасят единствено до преамбюла.

В разговора Бъчварова коментира и руското искане НАТО да се върне към границите от 1997 г. В последните предложения, свързани с евентуални преговори за Украйна, Москва настоява за ограничения върху военното присъствие на Алианса в държави, присъединили се след тази дата.

Според изнесените данни подобно условие би засегнало 16 от 32 държави в НАТО, сред които и България. Бъчварова заяви, че не очаква то да бъде прието, но предупреди, че самото му поставяне показва тенденция към връщане на разделението на сферите на влияние.

Тя определи това като отрицание на историческото развитие на Европа през последните близо 50 години и призова процесът да бъде следен с изключително внимание.