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ДАНС отрече натиск над Ива Михайлова

ДАНС отрече натиск над Ива Михайлова

15 Ноември, 2026 15:26 347 8

  • данс-
  • ива михайлова-
  • политически реакции-
  • държавна сигурност-
  • стиван цанов

Агенцията определи разпространяването на непотвърдени записи като недопустимо. По случая има и политически искания за проверка

ДАНС отрече натиск над Ива Михайлова - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Държавна агенция „Национална сигурност“ отрече нейни служители да са оказвали каквото и да било въздействие върху българската гражданка Ива Михайлова. Позицията е разпространена до медиите във връзка със запис и последвали коментари за предполагаем натиск над нея.

„Служители на държавната агенция не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод“, заявиха от ДАНС.

От агенцията определиха като недопустимо въвличането ѝ в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход. Според ДАНС достоверността на твърденията в записа не е доказана, а подобни действия пречат на обективното изясняване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин.

В разпространеното видео са представени записи от разговори, в които Михайлова твърди, че е била подложена на психологически натиск от лица, свързани с ДАНС. По разпространените твърдения тя е била насърчавана първо да даде интервю на журналиста Мартин Карбовски, като отказът можел да доведе до прекратяване на рехабилитацията и държавната подкрепа за нея. Тези твърдения не са потвърдени от независима проверка.

Публикациите по случая посочват, че видеото на Станислав Цанов е било разпространено в YouTube на 14 ноември 2026 г. В предоставената позиция на ДАНС обаче се посочва датата 14 октомври 2026 г. като дата на разпространението на записа. Разминаването в датите не е изяснено публично.

„Агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на законово определените ѝ правомощия, в защита на националната сигурност на България, конституционния ред и сигурността на българските граждани“, заявиха още от ДАНС.

От институцията допълниха, че няма да допусне името и авторитетът ѝ да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения. „Агенцията остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност“, се посочва в позицията.

Случаят предизвика реакция от „Демократична България“. Депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов поискаха проверка на твърденията, а Божанов призова председателят на ДАНС Пламен Тончев да подаде оставка. Мирчев заяви, че ще настоява да бъдат изяснени действията на ДАНС и на други структури на специалните служби.

Самата Ива Михайлова заяви, че никой в България не я е принуждавал да прави каквото и да било. Тя поиска да не бъде въвличана в политически спорове и да бъде оставена да се възстановява спокойно.

Михайлова се намира в България за лечение след тежка катастрофа в Република Северна Македония. По случая там тя е подсъдима, а българските власти бяха уведомени за искане за международно издирване и екстрадиция.


София / България
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