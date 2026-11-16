АПБ: Нека този път ‚Невидимите“ бъдат на преден план

Асоциацията на прокурорите в България изразява своята безусловна подкрепа и дълбоко уважение към националната инициатива „Невидимите в съдебната система“.

Те излязоха от деловодствата, архивите и съдебните зали. Застанаха пред всички с лицата, имената и историите си. Не поискаха привилегии. Поискаха справедливост. Поискаха да могат да живеят достойно от труда си и да останат в професията, която са избрали.

Години наред съдебните служители бяха подценявани, омаловажавани и оставяни на заден план. Трудът им оставаше невидим, но отговорността им никога не беше малка. Зад всяко дело, всяка преписка, всяка призовка и всеки съдебен акт стои техният труд. Зад всеки служител стои човек. Зад този човек стои семейство.

Днес един новоназначен деловодител получава 717,80 евро нетно месечно възнаграждение. Това число е достатъчно. От хора, които получават толкова малко, повече не може да се взема. Съдебните служители са най-малко виновни за проблемите на съдебната власт. Но отново от тях се очаква да платят сметката - с доходите си, със сигурността си и с работните си места.

Това не е реформа. Реформа не се прави с механично рязане на разходи. Бюджет не се спасява с доходите на най-ниско платените. Правосъдие не се укрепва чрез поредното унижение на хората, които го поддържат всеки ден.

Нека този път не бъдат сами. Призоваваме всички съдебни служители, прокурори, съдии, следователи, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, професионални и синдикални организации, юридическата общност и всички граждани, които ги е грижа за правосъдието, да се обединим около техните справедливи искания.

Не за да говорим вместо тях,a за да им помогнем да бъдат чути. Не за да заставаме пред тях,a за да им дадем път. Не за да присвояваме тяхната кауза,a за да покажем, че повече няма да бъдат оставяни сами.

„Невидимите“ дадоха пример на цялата съдебна система. Показаха, че достойнството не се подарява - то се отстоява. Че и най-тихият глас може да разтърси държавата, когато казва истината.

Сега наш ред е да застанем до тях. Да им помогнем да бъдат чути. Да им помогнем да бъдат забелязани. Да не допуснем поредното унижение.

Настояваме за трайно и справедливо увеличение на основните им възнаграждения, за недопускане на механични съкращения и за пряко участие на представителите на инициативата във всички решения, засягащи техните доходи, права и работни места.

Решения за съдебните служители не могат да се вземат без съдебните служители. Те направиха първата крачка. Нека сега всички направим крачка към тях. Защото без тях правосъдието не може да работи. А без справедливост за тях не можем убедително да говорим за справедливост за другите.