Новият състав на Висшия съдебен съвет има потенциал, но върху членовете му тежи огромна отговорност. Това заяви д-р Владимир Николов, прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен, в предаването „Метроном“ по радио „Фокус“.

По думите му изборът на новия състав е дългоочакван и поставя началото на период, в който са нужни спешни решения и сериозна работа. „Новият състав трябва да отговори на тези очаквания и да възстанови законността, професионалната етика и морала“, каза Николов.

Процедурата по формиране на новия ВСС приключи с избора на представител на следователите. На 21 ноември Петко Стефанов Петков, следовател в Националната следствена служба, беше избран с 323 гласа от общо 363 действителни бюлетини. В гласуването участваха 378 от 453 следователи с право на глас.

Преди това прокурорите избраха четирима свои представители, а съдиите – шестима. Прокурорският вот приключи на 25 октомври, а съдийският – на 8 ноември. От парламентарната квота Народното събрание избра шестима членове на Съдийската колегия и петима на Прокурорската колегия на 20 ноември.

Различен професионален профил

Николов очаква новият състав да бъде по-пъстър като професионален опит. Според него в него има представители на магистратските общности, юристи с академичен профил, хора с опит в изпълнителната власт, както и съдия, избран в прокурорската колегия.

Той определи това разнообразие като възможен плюс, ако членовете на съвета успеят да работят заедно. По думите му различията в биографиите трябва да бъдат използвани в полза на съдебната система, а решенията да се вземат чрез диалог и при спазване на законността и морала.

Призив за прозрачни процедури

Прокурорът изрази надежда в новия ВСС да няма предварително договорени мнозинства, задкулисни договорки и безпринципно кадруване. Той настоя решенията да се вземат публично в заседателната зала на съвета, а не под влияние на неформални контакти.

Пред новия ВСС стоят и процедури за избор на ръководители на ключови органи в съдебната система – главен прокурор и председатели на върховните съдилища. Николов посочи, че за избора на главен прокурор са необходими 13 гласа, което според него изисква диалог между различните групи в съвета.

Той очаква процедурите да бъдат прозрачни и при тях да надделеят професионалните качества, биографиите и стратегиите на кандидатите. Николов призова и магистратската общност, медиите и обществото да следят работата на новия ВСС и да настояват решенията му да се вземат в рамките на закона.

Източници: focus-news.net