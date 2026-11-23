Новият главен прокурор трябва да бъде търсен преди всичко сред професионалните среди, заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му новият Висш съдебен съвет не е политизиран и „много трудно би могъл да избере някой действащ политик“.

Коментарът му идва след попълването на парламентарната квота във ВСС. Народното събрание избра 11 членове на кадровия орган на 20 ноември, а на следващия ден беше избран и представителят на следователите. Така съставът на съвета е попълнен от двете квоти след продължило около четири години и два месеца забавяне.

„Компромисите са необходими“

Витанов определи процедурата като „голямо изпитание“, но защити постигнатото мнозинство. Според него алтернативите не са били по-добри, а липсата на нов ВСС би довела до още по-голямо обществено недоверие.

„Изборът за ВСС е свързан с компромиси, но тези компромиси са необходими. Алтернативите не бяха по-добри“, каза Петър Витанов.

Той определи избора като „историческо постижение“ и го свърза с предизборните обещания на „Прогресивна България“. По думите му новият състав създава предпоставка за възстановяване на съдебната система и за по-голяма справедливост.

Първият голям тест е изборът на главен прокурор

Новият ВСС ще има 25 членове – 11 от професионалната квота, 11 от парламентарната квота и трима членове по право. Сред основните му задачи са изборът на титулярен главен прокурор и на председател на Върховния административен съд.

Витанов заяви, че в съвета има хора с различни възгледи – част от тях силно идеологизирани, а други не толкова. Според него това ще наложи търсене на компромиси и при избора на обвинител №1.

„Не мога да кажа, че съм убеден, че тези хора след шест месеца няма да променят изведнъж вижданията си. Само мога да се надявам“, посочи Витанов.

Той добави, че моралните и професионалните качества на голяма част от членовете били безупречни, но от самите тях зависело дали съдебната система ще стане по-справедлива и ефективна.

Официална дата за избор на нов главен прокурор не е посочена. Членът на ВСС Емил Дечев прогнозира пред NOVA, че процедурата може да приключи с избор в края на януари или около средата на февруари.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, nova.bg