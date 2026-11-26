Съдии, прокурори, следователи и съдебни служители ще получат коледна премия от 1240 евро. Решението е на Пленума на Висшия съдебен съвет, който даде съгласие за изплащането на допълнителните възнаграждения.

За разлика от предходни години сумата няма да бъде изчислявана като процент от заплатата или като една месечна заплата. За 2026 г. е определен единен фиксиран размер за правоимащите.

„Парите са от икономии, които са направени през годината“, заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси към ВСС Стефан Петров. Той посочи, че допълнителните възнаграждения ще бъдат изплатени на всички, които отговарят на условията.

Кои ще останат без допълнително възнаграждение

Петров изрично уточни, че членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от Инспектората към ВСС няма да получат коледни премии.

Отделно бюджетната комисия трябва да определи възнагражденията на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и на главния прокурор. В списъка са още директорите на Националната следствена служба и Националния институт на правосъдието и главният секретар на ВСС.

В публикациите за решението размерът за тези ръководни длъжности е посочен като 1240 евро, но окончателното им определяне е в правомощията на бюджетната комисия.

Решението идва след обсъждане на бюджета

Въпросът за коледните плащания е бил поставен пред Пленума на ВСС още на заседанието през предходната седмица. Тогава бюджетната комисия е търсила възможности за осигуряване на необходимите средства.

Към момента не е обявено колко магистрати и съдебни служители ще получат премията, нито каква ще бъде общата стойност на плащанията. Ясно е, че средствата ще бъдат осигурени от икономии в бюджета на съдебната власт.

Източници: blitz.bg, offnews.bg, mediapool.bg