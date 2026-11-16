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Николай Милков е избран за посланик на България в САЩ
  Тема: Известни личности

Николай Милков е избран за посланик на България в САЩ

16 Ноември, 2026 19:18 388 2

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  • външно министерство

Кандидатурата на дипломата е съгласувана, но официалното назначаване все още предстои. Милков има над три десетилетия опит във външната политика и сигурността

Николай Милков е избран за посланик на България в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Николай Милков е избран за нов посланик на България в Съединените щати, съобщават няколко медии, позовавайки се на източници от Министерството на външните работи и президентската институция. Кандидатурата му е съгласувана, но официалното назначаване във Вашингтон все още предстои.

Ако процедурата приключи, Милков ще поеме един от най-важните български дипломатически постове. В момента той е постоянен представител на България в Северноатлантическия съвет в Брюксел – длъжност, която заема от май 2023 г. Преди него поста на български посланик в САЩ заемаше Георги Панайотов, чийто мандат беше прекратен предсрочно през 2025 г.

Кариера в отбраната и дипломацията

Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършва Френската езикова гимназия и специалност „Международни отношения“ в УНСС. През 1991 г. защитава докторска дисертация в областта на международните отношения и най-новата история.

Професионалният му път започва в Министерството на отбраната. През 1992 г. работи по въпроси, свързани с НАТО и Западноевропейския съюз, а между 1993 и 1997 г. е помощник-началник на сектор в Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската армия, където отговаря за политическия анализ.

След това преминава в Министерството на външните работи. Между 1997 и 2001 г. ръководи дирекция „Координация и планиране“, а през 2001 г. е назначен за посланик в Румъния. От 2004 до 2005 г. е заместник-министър на външните работи, а от 2005 до 2009 г. – генерален консул на България в Ню Йорк.

Посланик, министър и представител в НАТО

Милков е посланик на България в Канада от 2013 до 2017 г. След края на мандата му влиза в президентската администрация. Първоначално е секретар по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС, а по-късно става секретар по външната политика на президента Румен Радев.

През декември 2020 г. е назначен за посланик във Франция, а през 2021 г. получава и акредитация за Княжество Монако и поста постоянен представител към ЮНЕСКО. От август 2022 г. до май 2023 г. е служебен министър на външните работи в двете служебни правителства с премиер Гълъб Донев.

По време на мандата си като външен министър Милков заявява:

„България винаги ще бъде лоялен и надежден партньор в НАТО“.

Цитатът е от негово изказване на публично събитие в Букурещ през ноември 2022 г., съобщено от Българската телеграфна агенция.

Като постоянен представител в НАТО Милков връчва акредитивните си писма на генералния секретар Йенс Столтенберг през май 2023 г. Новото му назначение във Вашингтон би поставило начело на посолството дипломат с опит в отношенията със САЩ, НАТО, Европейския съюз и международните организации.

Източници: faktor.bg, eurocom.bg, bta.bg


САЩ
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