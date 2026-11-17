SuperHosting е установила неоторизиран достъп до вътрешна система, съобщи компанията в уведомление до свои клиенти. Уязвимостта е била открита и отстранена, а хостинг услугите не са били засегнати. По данни на компанията няма индикации за изтичане на клиентски данни.

„Засякохме неоторизиран достъп до наша вътрешна система. Уязвимостта е открита и отстранена. Екипът ни предприе всички необходими мерки за ограничаване на риска и продължава да следи системите в реално време“, посочва съобщението на SuperHosting, цитирано от Money.bg.

Компанията обслужва над 200 000 сайта. Според информацията, цитирана от Money.bg, потенциално засегнатата система е свързана с клиентски профили, в които се съхраняват имена, имейл адреси, телефонни номера и данни за фактуриране. Сред тях са адрес, ЕГН или ЕИК и име на контактно лице. От SuperHosting подчертават, че паролите са били съхранявани в хеширан вид.

Разминаване в определенията

Случаят беше описан като хакерска атака, но представител на отдела за техническа поддръжка на SuperHosting е заявил пред bTV Бизнес новините, че не става дума за кибератака, а за временна уязвимост в системата. Компанията е уверила медията, че няма изтичане на информация и че ситуацията е под контрол.

Като превантивна мярка са били нулирани пароли на поне част от потребителите. На клиентите е препоръчано да зададат нови пароли и да не използват една и съща комбинация за различни услуги.

В социалните мрежи са се появили твърдения, че потребители на SuperHosting са получили фишинг съобщения с опити за кражба на данни. До момента няма потвърждение, че тези писма са свързани с установения достъп до вътрешната система.

Уведомени са институциите

По информация на Money.bg SuperHosting е уведомила Комисията за защита на личните данни и CERT Bulgaria. След разпространяването на информацията телефонните линии на компанията са били претоварени.

Към момента потвърдените обстоятелства са откритият неоторизиран достъп, отстранената уязвимост и предприетото нулиране на част от паролите. Компанията отрича да има данни за изтичане на клиентска информация, а връзката между случая и публикуваните твърдения за фишинг остава непотвърдена.

Източници: money.bg, businessnovinite.bg