Международни хакерски групи са имали достъп до информационните системи на българската държава в продължение на повече от пет години, съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му достъпът е бил установен при надграждането на националната система за киберсигурност, а по случая е изпратен сигнал до прокуратурата.

„От 2021 г. през 2022 г. до лятото на тази година международни хакерски групи са имали достъп до държавни информационни системи и съответно до държавни документи“, заяви Василев пред bTV. Той уточни, че атакуващите са имали възможност да следят работата на институциите и да събират държавна информация.

Изтеглени са 130 гигабайта данни

Според министъра за петте години от държавната информационна мрежа са изтеглени над 130 гигабайта информация. Обемът се равнява на около 62 милиона страници документи, но Василев не посочи конкретни материали, които са били извлечени.

„Не става дума само за един или два документа. Важен обаче е принципът - българската държава до момента не е била защитена през тези пет години“, каза Иван Василев.

Засега няма информация да са засегнати лични данни на български граждани или да са настъпили финансови вреди. Не е установено и кой стои зад хакерските групи. Василев посочи, че са засечени различни IP адреси по света, но техническите следи не позволяват да бъде посочена конкретна държава или организация.

Достъпът е ограничен и прекратен

Министърът заяви, че властите са преминали през няколко етапа - идентифициране на проникването, ограничаване на достъпа и отстраняване на хакерите от държавната мрежа. „Заварихме хакерите в системите и ги отстранихме през последните три-четири месеца“, каза Василев.

Той определи състоянието на инфраструктурата, което е заварил, като „разграден двор“. Според него честата смяна на ръководства и политическата нестабилност са забавили въвеждането на необходимия софтуер и мерки за наблюдение на държавните мрежи.

Василев подчерта, че пълна защита срещу кибератаки не е възможна, но държавата трябва да открива злонамерената намеса по-рано и да реагира превантивно. По думите му България разполага с необходимите специалисти, а работата по киберсигурността продължава съвместно с партньори от Европейския съюз и НАТО.

Сигналът до прокуратурата трябва да изясни действията и бездействията на държавни органи през периода, в който хакерите са имали достъп до системите. Към момента не са обявени конкретни заподозрени, нито е съобщено как е използвана изтеглената информация.

Източници: news.bg, btvnovinite.bg