Военната информация на България не е засегната при петгодишната кибершпионска операция, при която от държавната администрация са източени над 60 милиона страници документация. Това са потвърдили пред bTV Държавната агенция „Разузнаване“ и Министерството на отбраната.

От ДАР са заявили, че информационните системи на агенцията не са били засегнати от кибероперацията. Службата обаче участва „активно“ в установяването на извършителите. Отговор от Държавна агенция „Национална сигурност“ по въпросите за случая и за това дали засегнатите мрежи са били под наблюдение не е получен.

Източени са над 130 гигабайта документи

Достъпът до държавни мрежи е продължил пет години, като са били изтеглени най-малко 130 гигабайта информация. Обемът се равнява на над 62 милиона страници документи. Атаката е засегнала инфраструктура, използвана от институциите за обмен на документи и информация.

Все още не е установено чии са източените масиви и кой е организирал дигиталната атака. Не са установени и данни откраднатата информация да е била публикувана в тъмната мрежа.

Случаят беше обявен от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той е разпоредил проверка на действията и бездействията на държавните органи през периода, в който хакерите са имали достъп до администрацията, и е изпратил сигнал до прокуратурата. Именно прокуратурата трябва да установи дали става дума за пропуски, умишлени действия или евентуално съдействие на хакерите.

Експерти предупреждават за риск за националната сигурност

Киберекспертът Ясен Танев определи липсата на обучен екип като един от проблемите, позволили подобна намеса в държавната инфраструктура.

„Истината е, че дори да имате свършена технология, без обучен екип няма какво да разберете. Информацията е пари, плюс информационно стратегическо предимство за онзи, който е бил вътре“, заяви Танев.

Експертът по сигурността Тихомир Безлов свърза случая с поредица от инциденти в страната, сред които палежи на сателитни антени, заплахи за самолетни полети и пожари във военни складове. По думите му има основания да се допуска, че кибератаката може да е част от по-широка хибридна кампания, но тази теза не е потвърдена от разследващите органи.

Към момента няма официално обявени извършители или посочена държава, от която е действала групата. Участието на ДАР и останалите служби продължава, а прокуратурата предстои да прецени данните за евентуални нарушения и отговорност на длъжностни лица.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg