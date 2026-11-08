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Президентът Йотова изпрати съболезнования до Навроцки след стрелбата в Краков

Президентът Йотова изпрати съболезнования до Навроцки след стрелбата в Краков

8 Ноември, 2026 13:48 682 13

  • илиана йотова-
  • карол навроцки-
  • стрелба в краков-
  • полша

Шестима души загинаха, а 16 бяха ранени при нападението в центъра на полската столица

Президентът Йотова изпрати съболезнования до Навроцки след стрелбата в Краков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до президента на Полша Карол Навроцки след стрелбата в центъра на Краков, при която шестима души загинаха, а 16 бяха ранени. Сред пострадалите са двама полицаи и предполагаемият извършител.

Нападението е извършено в събота следобед в района на Главния пазарен площад. Според полската полиция мъжът е навлязъл с автомобил сред хората и е започнал да стреля по случайни минувачи през прозореца с дългоцевно оръжие. Полските власти разследват обстоятелствата около атаката, а мотивите все още не са изяснени.

„Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия“, заявява Йотова.

В писмото държавният глава определя нападението срещу мирни граждани като акт на насилие, който не може да бъде оправдан. Тя посочва, че България осъжда проявата на агресия и изразява пълна подкрепа за усилията на полските власти.

Йотова поднася съболезнования от името на българския народ и лично към семействата и близките на загиналите. Тя пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

След нападението полският премиер Доналд Туск съобщи, че в дома на предполагаемия стрелец са открити още три тела. По-късно полицията уточни, че това са неговият 53-годишен баща, 52-годишната му майка и 20-годишната му сестра.

Източници: bta.bg, dnes.bg


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 2 Отговор
    Олигархията или новите водачи в един капитализъм нищо не дават а заменят един спукан балон с друг...! Франция обаче вече не иска балони и радикалите ще стават все повече.

    13:51 08.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Стрелецът е бил наемник в Украйна.Стрелял с немска карабина от помощите за Украйна.

    Коментиран от #4, #5, #12

    13:52 08.11.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    Лицемерието - в комунистически релси !!!
    Важното е детенце и внуче да са в палат, до оградата на резиденцията, в която вече има и "комшолук"

    13:57 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баба Йода

    8 4 Отговор
    Се преработи!
    Тоя впир да каже защо излъга за декларацията, подписана в Украйна!

    14:01 08.11.2026

  • 7 Ние с гайдите

    5 4 Отговор
    Според неофициална информация в медии и социални мрежи , върху бронежилетка в колата на стрелеца е открит шеврон (нашивка) на американската частна военна компания Forward Observations Group (FOG), чиито членове са активни и в Украйна.

    14:04 08.11.2026

  • 8 О, Морес

    3 2 Отговор
    Гюро (ПП ДБ) изгубил изборите защото,моля ви се,народа го било страх от войната.Ами като е така,защо го буташ в коалицията на "желаещите" бе,аланкоолу ? Народа бил беден.Ами защо мъкнеш чували с народна пара в Киiе бе,аланкоолу ?Айде сега,Умнико,ти и твоите авери - в канала !

    14:12 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 !!!

    4 1 Отговор
    внимавайте с този турски блог какви неща ви насаждат, тук репортери и журналисти няма, само фейк псевдоними

    14:15 08.11.2026

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор
    НЕДЕЙ ГОСПОЖО РАЗСЛЕДВАНЕ НАЛИ Е НЕОБХОДИМО ПОЗОРНО ЛИЦЕМЕРНО ПОЖИЗНЕНО ТАЗИ ИНСТИТУЦИЯ Е ПОДЧИНЕНА НА ДВАМА ЧЕРВЕНИ ДРУГАРИ ЗАЩО

    14:19 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Такава журналистика и при бай Тошо нямаше!!!!

    14:34 08.11.2026

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