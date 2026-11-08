Президентът Йотова изпрати съболезнования до Навроцки след стрелбата в Краков

Президентът Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до президента на Полша Карол Навроцки след стрелбата в центъра на Краков, при която шестима души загинаха, а 16 бяха ранени. Сред пострадалите са двама полицаи и предполагаемият извършител.

Нападението е извършено в събота следобед в района на Главния пазарен площад. Според полската полиция мъжът е навлязъл с автомобил сред хората и е започнал да стреля по случайни минувачи през прозореца с дългоцевно оръжие. Полските власти разследват обстоятелствата около атаката, а мотивите все още не са изяснени.

„Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия“, заявява Йотова.

В писмото държавният глава определя нападението срещу мирни граждани като акт на насилие, който не може да бъде оправдан. Тя посочва, че България осъжда проявата на агресия и изразява пълна подкрепа за усилията на полските власти.

Йотова поднася съболезнования от името на българския народ и лично към семействата и близките на загиналите. Тя пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

След нападението полският премиер Доналд Туск съобщи, че в дома на предполагаемия стрелец са открити още три тела. По-късно полицията уточни, че това са неговият 53-годишен баща, 52-годишната му майка и 20-годишната му сестра.

Източници: bta.bg, dnes.bg