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Румен Радев изрази съболезнования към близките на жертвите след стрелбата в Краков

Румен Радев изрази съболезнования към близките на жертвите след стрелбата в Краков

8 Ноември, 2026 18:19 492 18

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Шестима души загинаха, а 16 бяха ранени при нападението на Главния пазарен площад

Румен Радев изрази съболезнования към близките на жертвите след стрелбата в Краков - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите при стрелбата в полския град Краков. При нападението, извършено на 7 ноември, загинаха шестима души, а 16 бяха ранени.

„Изразявам искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите на трагичната стрелба в Краков. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия, и пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване“, написа Радев в „Екс“.

Той допълни, че България изразява солидарност с Полша и полския народ. „Споделяме тяхната скръб и потвърждаваме нашата непоколебима решимост да се противопоставим на всички форми на насилие срещу невинни цивилни граждани“, посочи премиерът.

Разследване с терористичен характер

Според информацията, цитирана от Българската телеграфна агенция, 24-годишен полски гражданин се е врязал с автомобил в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, докато е стрелял безразборно от движещата се кола. Самоличността му все още не е оповестена.

Полската прокуратура е започнала разследване на акт с „терористичен характер“, съобщи Полската агенция по печата. В рамките на разследването са включени и три смъртни случая в дома на заподозрения в Островец Швентокшиски. Самият заподозрян е в критично състояние.

Случаят предизвика реакции на солидарност към Полша, докато местните власти изясняват мотивите за нападението и обстоятелствата около откритите в дома на заподозрения тела.

Източници: bta.bg, apnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а кога

    6 1 Отговор
    Радев ще изразиш съболезнования към близките на жертвите на
    некачествената ограбвана чрез разни пътеки бг здравеопазване

    18:24 08.11.2026

  • 2 Горски

    4 5 Отговор
    Който подкрепя и спонсорира укро- фашизъм, получава укро-фашизъм.Руснаците първи разбраха, че укро-фашизма се разпростира бързо и трябва да бъде унищожен.И в залязващия ЕС ще го проумеят скоро. Европейски ценности -Човек за човека е звяр! Три стрелби със загинали в училища в Полша, сега и това. Няма да ви кажат, но истината е, че може би е имал финансови проблеми и затънал до уши в дългове. До това води капитализъмЪ и кредитЪ. Това е само началото на европейските ценности, това ще ви кажа. И в България може да стане всякакви отпадъци са въоръжени полицаи военни предтъпници всякаква из мет. Без изненада, неофашиските секти промиват мозъците на членовете си манипулират ги и ги превръщат в зомбита. След опита за преврат в Полша миналия уикенд, и този страната не ни оставя да скучаем. В Полша също започна процес на неудържимо разпадане на фасадата на демокрация и русофобия, която функционираше отлично десетки години и беше фалшива и вредна. Либералната власт доведе Полша до ръба и това никой повече не може да прикрива. Русофобията е най-тежката болест за всички източноевропейски държави, за Полша смъртоносна болест. Либерализъм в крайно католическа среда е пълно безумие и сега ще видите обратното движение на ластика на либералните и русофобски глобалисти в Полша.

    Коментиран от #11, #13

    18:25 08.11.2026

  • 3 pyндью

    4 2 Отговор
    и си отворих бутилка столичная.наздаровье!

    18:33 08.11.2026

  • 4 Руския фашизъм

    5 5 Отговор
    се разпростира не само в Украйна но и в Полша! Наред е кой? Познайте!

    Коментиран от #10

    18:34 08.11.2026

  • 5 Иван

    5 2 Отговор
    Полша вече много прилича на велика демокрация

    18:36 08.11.2026

  • 6 Зоолог

    5 1 Отговор
    Тоя на снимката прилича на плешив павиан, но по-малко умен.

    18:38 08.11.2026

  • 7 РАДЕВ

    7 1 Отговор
    НЕ СЕ БЪРКАЙ НИКЪДЕ !!! ГЛЕДАЙ САМИ В ТВОЕТО КАНЧЕ !!!

    18:39 08.11.2026

  • 8 Верно?

    4 3 Отговор
    За британеца жали нашият премиер.

    Да видим британците как ще му се отплатят?

    18:40 08.11.2026

  • 9 РАДЕВ

    5 1 Отговор
    Излезе пак предател !!!! И САМО ПРЕДАТЕЛ !!!

    18:40 08.11.2026

  • 10 Коча

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Руския фашизъм":

    Ами избери си една от 27 колонии на SSEC.

    18:41 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мунчо изглежда по-умен

    5 1 Отговор
    Когато си мълчи

    18:49 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 КАКЪВ ЛИЦЕМЕР

    2 1 Отговор
    ЩЕ ЗАТРИЕ БЪЛГАРИЯ
    А ТРЪГНАЛ
    ДА ИЗРАЗЯВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ.

    КОГАТО БЪЛГАРИНА ПУКНЕ ОТ ГЛАД

    ПАК ЛИ ИЗРАЗЯВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ?

    19:00 08.11.2026

  • 15 Българите

    2 0 Отговор
    са за ожалване, дърт подъл плъх!

    19:03 08.11.2026

  • 16 Фатмака

    2 0 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    19:04 08.11.2026

  • 17 Оставка

    0 0 Отговор
    видяхме ти бюджета, продължаваш политиката на Чудовищни разходи, най-вече бюджетници, без реформи.
    Посегна на Единствените жилища на Българите, с увеличение местни данъци 100% за 3 години.
    На мен никой не ми е увеличил заплатата с 33.3% само за една година.
    Оставка!

    19:07 08.11.2026

  • 18 Беро

    1 0 Отговор
    От 1.01,2027 1млн. и 200 000 хиляди българи ще са на 347,51 евро месечно!
    Рундьо, Боташ ефенди, изпрати им по един
    съчувствие некролог за Бог да ги прости!

    19:15 08.11.2026

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