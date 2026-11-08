Румен Радев изрази съболезнования към близките на жертвите след стрелбата в Краков

Премиерът Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите при стрелбата в полския град Краков. При нападението, извършено на 7 ноември, загинаха шестима души, а 16 бяха ранени.
„Изразявам искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите на трагичната стрелба в Краков. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия, и пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване“, написа Радев в „Екс“.
Той допълни, че България изразява солидарност с Полша и полския народ. „Споделяме тяхната скръб и потвърждаваме нашата непоколебима решимост да се противопоставим на всички форми на насилие срещу невинни цивилни граждани“, посочи премиерът.
Разследване с терористичен характер
Според информацията, цитирана от Българската телеграфна агенция, 24-годишен полски гражданин се е врязал с автомобил в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, докато е стрелял безразборно от движещата се кола. Самоличността му все още не е оповестена.
Полската прокуратура е започнала разследване на акт с „терористичен характер“, съобщи Полската агенция по печата. В рамките на разследването са включени и три смъртни случая в дома на заподозрения в Островец Швентокшиски. Самият заподозрян е в критично състояние.
Случаят предизвика реакции на солидарност към Полша, докато местните власти изясняват мотивите за нападението и обстоятелствата около откритите в дома на заподозрения тела.
Източници: bta.bg, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а кога
некачествената ограбвана чрез разни пътеки бг здравеопазване
18:24 08.11.2026
2 Горски
Коментиран от #11, #13
18:25 08.11.2026
3 pyндью
18:33 08.11.2026
4 Руския фашизъм
Коментиран от #10
18:34 08.11.2026
5 Иван
18:36 08.11.2026
6 Зоолог
18:38 08.11.2026
7 РАДЕВ
18:39 08.11.2026
8 Верно?
Да видим британците как ще му се отплатят?
18:40 08.11.2026
9 РАДЕВ
18:40 08.11.2026
10 Коча
До коментар #4 от "Руския фашизъм":Ами избери си една от 27 колонии на SSEC.
18:41 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мунчо изглежда по-умен
18:49 08.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 КАКЪВ ЛИЦЕМЕР
А ТРЪГНАЛ
ДА ИЗРАЗЯВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ.
КОГАТО БЪЛГАРИНА ПУКНЕ ОТ ГЛАД
ПАК ЛИ ИЗРАЗЯВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ?
19:00 08.11.2026
15 Българите
19:03 08.11.2026
16 Фатмака
19:04 08.11.2026
17 Оставка
Посегна на Единствените жилища на Българите, с увеличение местни данъци 100% за 3 години.
На мен никой не ми е увеличил заплатата с 33.3% само за една година.
Оставка!
19:07 08.11.2026
18 Беро
Рундьо, Боташ ефенди, изпрати им по един
съчувствие некролог за Бог да ги прости!
19:15 08.11.2026