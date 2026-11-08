Румен Радев изрази съболезнования към близките на жертвите след стрелбата в Краков

Премиерът Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите при стрелбата в полския град Краков. При нападението, извършено на 7 ноември, загинаха шестима души, а 16 бяха ранени.

„Изразявам искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите на трагичната стрелба в Краков. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия, и пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване“, написа Радев в „Екс“.

Той допълни, че България изразява солидарност с Полша и полския народ. „Споделяме тяхната скръб и потвърждаваме нашата непоколебима решимост да се противопоставим на всички форми на насилие срещу невинни цивилни граждани“, посочи премиерът.

Разследване с терористичен характер

Според информацията, цитирана от Българската телеграфна агенция, 24-годишен полски гражданин се е врязал с автомобил в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, докато е стрелял безразборно от движещата се кола. Самоличността му все още не е оповестена.

Полската прокуратура е започнала разследване на акт с „терористичен характер“, съобщи Полската агенция по печата. В рамките на разследването са включени и три смъртни случая в дома на заподозрения в Островец Швентокшиски. Самият заподозрян е в критично състояние.

Случаят предизвика реакции на солидарност към Полша, докато местните власти изясняват мотивите за нападението и обстоятелствата около откритите в дома на заподозрения тела.

Източници: bta.bg, apnews.com