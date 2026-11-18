КЗК разреши инвестицията на „Шнайдер Електрик“ в българската „Шелли Груп“

Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването от френския глобален лидер в областта на енергийните технологии „Шнайдер Електрик Индъстрис САС“ на „Шелли Груп“ ЕД и неговите дъщерни дружества. Въз основа на извършената оценка КЗК установи, че сделката няма да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на продукти за интелигентна домашна автоматизация в България, включително чрез създаване или засилване на господстващо положение.

КЗП завежда колективни искове срещу 4 дружества

На проведено във вторник вечерта (17 ноември) заседание Комисията за защита на потребителите (КЗП) взе решения за завеждане на представителни (колективни) искове за защита на колективните интереси на потребителите срещу четири дружества – банка, фирма за автомобили под наем, туроператор и търговец на комплекс с апартаменти за туристически цели.

Проектите на държавния бюджет и на ДОО бяха приети на първо гласуване от Социалната комисия

Комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание прие на първо гласуване проектозаконите за държавния бюджет и на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Васил Терзиев: Започваме ремонта на „Челопешко шосе“ – основният път към четири квартала в район „Кремиковци“

„За северната част на София и хората в район „Кремиковци“ „Челопешко шосе“ е основна връзка, която отдавна се нуждае от основен ремонт. Започваме с първите 1,7 км и подготвяме обновяването на следващите 3,7 км, които ще започнем следващата година, а третият участък се проектира. Целта ни е да осигурим по-безопасно пътуване, по-добро отводняване и достъпни тротоари в населените участъци. Развитието на София означава последователни инвестиции във всички райони“, заяви кметът Васил Терзиев, който направи първа копка на обекта и инспектира организацията на работа. Строителните дейности провериха също и заместник-кметът по строителство Емилиян Георгиев, кметът на „Кремиковци“ Лилия Донкова, както и представители на направление обществено строителство на Столичната община и на строителния надзор.

Над 30 водещи германски компании обсъждат нови инвестиции у нас

Германски компании проявяват интерес към нови инвестиции в България, като част от тях вече разширяват съществуващите си производства, а други планират реализацията на мащабни инвестиционни проекти през 2027 и 2028 г. Това стана ясно по време на срещи на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с представители на водещи германски компании в Берлин.