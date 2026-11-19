Посолството на САЩ в България почете паметта на бившия американски посланик Ерик Рубин, който е починал на 17 ноември 2026 г. на 65 години. Дипломатическата мисия в София изрази съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите му.

„С дълбока тъга научихме за кончината на бившия посланик на САЩ в България Ерик Рубин“, се посочва в съобщението на посолството. Оттам определят Рубин като дипломат от кариерата, посветил професионалния си път на Съединените щати, и отдават почит на приноса му за отношенията между Вашингтон и София.

Три години начело на американската мисия в София

Ерик Рубин е назначен за посланик в България по време на администрацията на президента Барак Обама. Той връчва акредитивните си писма на 24 февруари 2016 г., а мандатът му приключва на 9 юли 2019 г.

В края на мандата му президентът Румен Радев го награждава с орден „Стара планина“ първа степен за изключителните му заслуги към развитието на българо-американските отношения. Отличието му е връчено на 10 юни 2019 г.

Периодът, в който Рубин представлява САЩ в София, включва активна работа по теми като отбраната, сигурността, енергийните отношения, върховенството на закона и образователния обмен. Мандатът му съвпада и с преговорите за придобиването на изтребители F-16 за българските Военновъздушни сили.

Кариера в Хондурас, Украйна, Русия и Вашингтон

Рубин започва дипломатическата си кариера през 1985 г., след като завършва история в Йейлския университет. Първото му задгранично назначение е като политически и правозащитен служител в Хондурас.

В края на 80-те и началото на 90-те години работи в оперативния център на Държавния департамент и в службата за съветските въпроси. След това отговаря за въпросите на сигурността в Централна и Източна Европа.

През 1994 г. заминава за Киев като заместник-политически съветник. По-късно заема редица длъжности във Вашингтон, включително помощник-пресдиректор по външната политика в Белия дом и съветник на заместник държавния секретар по политическите въпроси.

От 2001 до 2004 г. е генерален консул на САЩ в Чианг Май, Тайланд. След завръщането си във Вашингтон ръководи дирекция в Бюрото по международни въпроси, свързани с наркотиците и правоприлагането, а от 2008 до 2011 г. е заместник-ръководител на американското посолство в Москва.

Между 2011 и 2015 г. Рубин е заместник-помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси. След посланическия си мандат в България той оглавява Американската асоциация на служителите във външната служба до 2023 г. Пенсионира се през септември същата година след 38 години служба.

Източници: news.bg, sofiaglobe.com