Изненадваща визита: Йотова обсъди общи енергийни приоритети с Рудолф Джулиани и посланичката на САЩ в Гърция

„За мен беше чест да пътувам до София тази седмица, придружена от моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещна с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери”. Това се посочва в публикация в социалната мрежа X на Кимбърли Гилфойл- посланик на САЩ в Гърция, във връзка с проведена визита у нас, цитирана от novini.bg.

По думите ѝ по време на разговорите в България са били обсъдени възможностите за напредък по общите енергийни приоритети.

Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите.

„Под ръководството на президента на САЩ, Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона, за да насърчат общата визия за енергийна сигурност по Вертикалния газов коридор”, се казва още в публикацията.

Бившата водеща по телевизия "Фокс" Кимбърли Гилфойл бе сгодена преди за Доналд Тръмп-младши. Самият Доналд Тръмп е известен с номинациите на хора, които са близки до семейството му или са доказали лоялността си. Още по-близък политически и личен съюзник на американския президент пък е бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, който е и адвокат на Тръмп. Срещата се случи в същия ден, когато премиерът Румен Радев се оплака, че няма напредък по отпадането на американските визи за българите, заради което удължи престоя на американските самолети на летище "Васил Левски" до края на юни, и призова партньорите да си търсят друга локация след това, пише "24 часа".

