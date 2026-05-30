Изненадваща визита: Йотова обсъди общи енергийни приоритети с Рудолф Джулиани и посланичката на САЩ в Гърция

„За мен беше чест да пътувам до София тази седмица, придружена от моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещна с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери”. Това се посочва в публикация в социалната мрежа X на Кимбърли Гилфойл- посланик на САЩ в Гърция, във връзка с проведена визита у нас, цитирана от novini.bg.
По думите ѝ по време на разговорите в България са били обсъдени възможностите за напредък по общите енергийни приоритети.
Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите.
„Под ръководството на президента на САЩ, Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона, за да насърчат общата визия за енергийна сигурност по Вертикалния газов коридор”, се казва още в публикацията.
Бившата водеща по телевизия "Фокс" Кимбърли Гилфойл бе сгодена преди за Доналд Тръмп-младши. Самият Доналд Тръмп е известен с номинациите на хора, които са близки до семейството му или са доказали лоялността си. Още по-близък политически и личен съюзник на американския президент пък е бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, който е и адвокат на Тръмп. Срещата се случи в същия ден, когато премиерът Румен Радев се оплака, че няма напредък по отпадането на американските визи за българите, заради което удължи престоя на американските самолети на летище "Васил Левски" до края на юни, и призова партньорите да си търсят друга локация след това, пише "24 часа".
I was honored to travel to Sofia, Bulgaria this week joined by my friend Mayor Rudy Giuliani to meet President Iliana Iotova, Energy Minister Iva Petrova, and other Bulgarian leaders. We discussed opportunities for advancing our shared energy priorities. Under @POTUS' leadership,… pic.twitter.com/Vvi0bjGi8A— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 29, 2026
4 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Кимбърли Гилфойл.
Да напомня - тя беше сгодена за Доналд Тръмп-младши, но след няколко години той се хвана с една манекенка, зарязаха се, обаче останаха приятели, беше шеф на комитета по събиране на средства за президентската кампания на Доналд Тръмп.
У нас беше заедно с Руди Джулиани - личният адвокат на Донлад Тръмп
В резюме: двама от най-доверените, ама най-доверени хора на Тръмп, най-близки приятели на фамилията, забравиха, че България има и министър-председател, въпреки че той за първи път от десетилетия насам притежава парламентарно мнозинство.
За капак: парите от Плана за възстановяване ги няма въпреки лъжите, на Унгария отпуснаха първите 16 милиарда евро от блокираните 32 милиарда помощи, а в същия ден и веднага след срещите на Румен Радев и душеприказчиците му в Брюксел, бяхме шамаросани с процедура за прекомерен дефицит.
Международната изолация на правителството вече е забележим и страховит факт.
До коментар #5 от "Милчо Лаков":Никой не може да победи еврейската мафия от Бруклин,още от времето на Майер Лански
Йотова започна да се вживява и тя в някаква « мамма» на българския народ!
Ама ще види президентският кабинет след изборите, само на снимка!
До коментар #10 от "Сталин":Ще се окаже, че токът ни е вреден за нас и трябва спешно да го подарим на някого.
А янките ще ни разкопават земята за шистов газ.
До коментар #14 от "Какво общо има посланичката":Просто минават да нагледат колонията ,даже и ни пращат треторазрядни чиновници да контролират колониалната администрация
