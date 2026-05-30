Изненадваща визита: Йотова обсъди общи енергийни приоритети с Рудолф Джулиани и посланичката на САЩ в Гърция

30 Май, 2026 12:09 615 18

Снимка: X/Ambassador Kimberly Guilfoyle
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„За мен беше чест да пътувам до София тази седмица, придружена от моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещна с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери”. Това се посочва в публикация в социалната мрежа X на Кимбърли Гилфойл- посланик на САЩ в Гърция, във връзка с проведена визита у нас, цитирана от novini.bg.
По думите ѝ по време на разговорите в България са били обсъдени възможностите за напредък по общите енергийни приоритети.
Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите.

„Под ръководството на президента на САЩ, Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона, за да насърчат общата визия за енергийна сигурност по Вертикалния газов коридор”, се казва още в публикацията.
Бившата водеща по телевизия "Фокс" Кимбърли Гилфойл бе сгодена преди за Доналд Тръмп-младши. Самият Доналд Тръмп е известен с номинациите на хора, които са близки до семейството му или са доказали лоялността си. Още по-близък политически и личен съюзник на американския президент пък е бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, който е и адвокат на Тръмп. Срещата се случи в същия ден, когато премиерът Румен Радев се оплака, че няма напредък по отпадането на американските визи за българите, заради което удължи престоя на американските самолети на летище "Васил Левски" до края на юни, и призова партньорите да си търсят друга локация след това, пише "24 часа".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, общественик

    11 0 Отговор
    Тъжно комично шоу. Много тъжно!

    12:21 30.05.2026

  • 2 И там

    9 0 Отговор
    да се снима другарката ! Че и "обсъждала" била ?

    12:21 30.05.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    10 0 Отговор
    Йотова е плевналиев! Голям позор за България!

    12:30 30.05.2026

  • 4 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    4 0 Отговор
    "Имах удоволствието да пътувам до София, България тази седмица, придружена от моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещнете с президентката Илиана Йотова, министърът на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможности за напредване на нашите споделени енергийни приоритети. Под лидерството на @POTUS Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона, за постигане на споделена визия за енергийна сигурност по Вертикалния газов коридор."
    Кимбърли Гилфойл.
    Да напомня - тя беше сгодена за Доналд Тръмп-младши, но след няколко години той се хвана с една манекенка, зарязаха се, обаче останаха приятели, беше шеф на комитета по събиране на средства за президентската кампания на Доналд Тръмп.
    У нас беше заедно с Руди Джулиани - личният адвокат на Донлад Тръмп
    В резюме: двама от най-доверените, ама най-доверени хора на Тръмп, най-близки приятели на фамилията, забравиха, че България има и министър-председател, въпреки че той за първи път от десетилетия насам притежава парламентарно мнозинство.
    .
    За капак: парите от Плана за възстановяване ги няма въпреки лъжите, на Унгария отпуснаха първите 16 милиарда евро от блокираните 32 милиарда помощи, а в същия ден и веднага след срещите на Румен Радев и душеприказчиците му в Брюксел, бяхме шамаросани с процедура за прекомерен дефицит.
    Международната изолация на правителството вече е забележим и страховит факт.

    12:42 30.05.2026

  • 5 Милчо Лаков

    3 2 Отговор
    Рудолф Джулиани е ликвидатор на Нюйоркската мафия.Няма да се навие,иначе би оправил цяла България за нула време.

    Коментиран от #13

    12:43 30.05.2026

  • 6 Такива «изненадващи «визити

    5 1 Отговор
    Не водят до нищо добро!
    Йотова, ненадскачай себе си!

    Коментиран от #7

    12:46 30.05.2026

  • 7 истината

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Такива «изненадващи «визити":

    е доста различна...

    12:51 30.05.2026

  • 8 МВР служител

    0 1 Отговор
    Пеевски ще замине с качулка на главата към един румънски затвор за да не пречи на разследването за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите. На вниманието на Менко и подобни псевдо адвокати, вече ги арестуват и тях.

    12:57 30.05.2026

  • 9 Офис Магнитски Уошингтън

    1 0 Отговор
    Валтер Папазки ще бъде обявен до няколко дни за участник в списъка Магнитски, а на БНТ ще й бъде поискана отговорност на участия на Горанов и точка овч в последните 24 часа

    12:59 30.05.2026

  • 10 Сталин

    4 1 Отговор
    Обсъдили енергийни проекти с посланичката на сащ,разбирай още беди и кражби от България

    Коментиран от #17

    13:00 30.05.2026

  • 11 Посоката

    2 1 Отговор
    Йотова работи доста ефективно. Май ку справя добре.

    13:02 30.05.2026

  • 12 Добре

    2 2 Отговор
    Йотова работи доста ефективно. Май се справя добре.

    13:03 30.05.2026

  • 13 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Милчо Лаков":

    Никой не може да победи еврейската мафия от Бруклин,още от времето на Майер Лански

    13:04 30.05.2026

  • 14 Какво общо има посланичката

    0 0 Отговор
    На САЩ в Гърция с България?
    Йотова започна да се вживява и тя в някаква « мамма» на българския народ!
    Ама ще види президентският кабинет след изборите, само на снимка!

    Коментиран от #18

    13:05 30.05.2026

  • 15 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    13:06 30.05.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Когато САЩ имат общи енергийни интераси с нас, ние оставаме без суровини, а те изнасят без контролно.

    13:08 30.05.2026

  • 17 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Ще се окаже, че токът ни е вреден за нас и трябва спешно да го подарим на някого.
    А янките ще ни разкопават земята за шистов газ.

    13:10 30.05.2026

  • 18 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Какво общо има посланичката":

    Просто минават да нагледат колонията ,даже и ни пращат треторазрядни чиновници да контролират колониалната администрация

    13:11 30.05.2026

