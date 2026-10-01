Номинираният за посланик на САЩ: България е ключов съюзник

Номинираният за посланик на САЩ в България Дъглас Холдър заяви пред Комитета по външни отношения на Сената, че страната ни е ключов съюзник в НАТО и има важно значение за сигурността в Черноморския регион.

Бившият член на Камарата на представителите на Флорида беше предложен за поста в София от американския президент Доналд Тръмп в началото на юни. По време на изслушването Холдър посочи, че при утвърждаване ще работи за укрепване на партньорството между САЩ и България.

Отбраната и НАТО са сред основните приоритети

„Вече съм изградил дълбоко уважение към богатата история, културата и устойчивия народ на България и очаквам с нетърпение да науча още повече от нашите български приятели и партньори“, заяви Холдър.

Холдър отбеляза, че България е отделила повече от 2% от брутния си вътрешен продукт за колективната отбрана през 2025 г. По думите му страната има стратегическо значение за сигурността в региона заради разположението си на Черно море.

„Ако бъда утвърден, ще работя в тясно сътрудничество с българските си колеги за укрепване на отбранителното ни сътрудничество и за подпомагане на България да поеме по надежден път към изпълнение на поетите на срещата на върха в Хага ангажименти до 2035 г.“, каза номинираният.

Сред заявените от него задачи е и осигуряването на необходимата подкрепа за американските граждани, които живеят в България или посещават страната.

Фокус върху икономическата дипломация

Холдър заяви, че работата му в София ще бъде насочена и към икономическата дипломация. Той посочи енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини като сектори, в които САЩ и България могат да разширят търговските си връзки.

„Ще насърчавам американския износ и ще поощрявам българските инвестиции в САЩ, което ще създава работни места и възможности за американските работници“, заяви Холдър.

Като други свои приоритети той посочи икономическия растеж и разширяването на контактите между хората от двете държави.

Посолството в София е без постоянен посланик

В момента САЩ нямат официално назначен постоянен посланик в България. Американската дипломатическа мисия се ръководи от Х. Мартин Макдауъл като временно управляващ.

Последният постоянно назначен посланик беше Кенет Мертен. Той започна мандата си в София през април 2023 г., след като представи акредитивните си писма на тогавашния президент Румен Радев, и напусна поста през януари 2025 г. Негова предшественичка беше Херо Мустафа, която беше посланик от 2019 до 2023 г.

Източници: Нова