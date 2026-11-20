Компаниите от групата „Лукойл“ в България ще внесат около 40 млн. евро корпоративен данък за 2026 г. По-голямата част от сумата ще бъде преведена до края на ноември, а остатъкът ще бъде платен след подаването на годишните данъчни декларации през първата половина на 2027 г., съобщиха от дружеството.

Сумата се отнася до данъка върху печалбата на компаниите от групата, а не до всички плащания към бюджета. От „Лукойл“ посочват, че корпоративно задължение възниква при положителен данъчен финансов резултат. При изчислението се отчитат признатите за данъчни цели разходи, данъчните преобразувания и приложимите законови правила.

„Размерът на задължението не може да се определи единствено въз основа на приходите или обема на продажбите“, заявяват от „Лукойл“.

Компанията настоява икономическият ѝ принос да се оценява не само чрез корпоративния данък, но и чрез останалите данъци и осигуровки, заетостта, инвестициите и плащанията към доставчици и подизпълнители.

Какви данъци са плащани през последните години

Най-големите публично обявени суми са за 2022 и 2023 г. „Лукойл Нефтохим Бургас“ съобщи, че през 2022 г. е внесъл близо 685 млн. лева данъци. Около 90 млн. лева от тях са корпоративен данък и временната солидарна вноска върху свръхпечалбата, а останалата част включва други плащания към бюджета.

За първите девет месеца на 2023 г. дружеството обяви внесени близо 647 млн. лева. Така към октомври същата година общата посочена от компанията сума за 2022 г. и деветте месеца на 2023 г. достигна 1,33 млрд. лева. Тези данни включват различни видове данъци и не представляват само данък върху печалбата.

Финансовият отчет на „Лукойл Нефтохим Бургас“ показва, че през 2024 г. дружеството е платило общо 121,039 млн. лева данъци и свързани задължения. В сумата е включено и плащане на задължение, отчетено към края на 2023 г., както и 51,135 млн. лева начислена вноска по действащия тогава режим за облагане на определени приходи от нефтопреработването.

Отделно, в отчета на „Лукойл-България“ е посочен текущ данък върху печалбата от 15,331 млн. лева за 2024 г. и 14,834 млн. лева за 2025 г. Това са данни за конкретното дружество, а не консолидирана сума за всички компании от групата.

Периодът преди прехвърлянето на дейността

Според данни, представени от Министерството на финансите, за периода от 2009 до 2020 г. групата „Лукойл“ в България е декларирала загуба от около 1,8 млрд. лева. За 2021 г. е отчетена печалба от 170 млн. лева, а за 2022 г. - 404 млн. лева. След договореното прехвърляне на икономическата дейност на рафинерията в България от 2023 г. данъчните плащания на дружествата се превърнаха в постоянен предмет на политически и обществен дебат.

Източници: 24chasa.bg, mediapool.bg, investor.bg