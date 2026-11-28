„Лукойл“ в момента не е на загуба и през следващата година ще компенсира отчетените по думите му 300 млн. евро загуба, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев по NOVA NEWS.

„Доколкото знам миналата година е бил на загуба 300 млн. евро, но предстоящата година той ще я навакса и ще бъде на печалба“, каза Кутев. Той не посочи конкретни финансови отчети, на които основава оценката си.

Сделката за международните активи

Коментарът му идва на фона на подписаното споразумение между американския милиардер Тод Боули и „Лукойл“ за придобиване на международния бизнес на руската компания. В пакета е включена и рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Обявената стойност на сделката е около 16 млрд. долара, но прехвърлянето все още очаква одобрение от американските власти. Продажбата на международните активи беше обявена след санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г., наложени заради войната в Украйна.

Междувременно американските власти удължиха до 24 април 2027 г. разрешението за определени операции с българските дружества на „Лукойл“. То обхваща рафинерията в Бургас, мрежата на „Лукойл България“, както и дружествата за авиационно и корабно гориво.

Кутев за ВСС и Иван Демерджиев

В интервюто Кутев отрече името на Иван Демерджиев да е обсъждано за главен прокурор. По думите му той лично е чул Демерджиев да заявява, че няма такива намерения.

Депутатът защити избора на новия Висш съдебен съвет. „Целта ни при избора на ВСС беше да изберем хора, в които сме сигурни. Промяната там беше важна, но тя е само началото. Занапред имаме още много работа“, заяви той.

Кутев определи промените във ВСС като „огромно постижение“ на управляващите, но подчерта, че според него предстои допълнителна работа.

Коментар за Благомир Коцев

По повод отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев Кутев заяви, че не одобрява начина, по който е станало това. Той твърди, че има много причини за отстраняването на кмета и че незаконни строежи във Варна са свързани с негово участие.

Кутев отхвърли опитите отговорността за ситуацията да бъде прехвърлена на „Прогресивна България“. „Ще помоля колегите от другите партии сами да носят отговорността за собствените си действия“, каза депутатът.

Източници: 24chasa.bg, bta.bg, boulevardbulgaria.bg