Националният осигурителен институт (НОИ) няма ангажимента да участва в процеса по отпускане и изплащане на коледната помощ на най-уязвимите групи лица, която не е обвързана с изплащането на пенсиите от страна на институцията.

Съгласно въведените през 2026 г. нови правила, изплащането на помощта за посрещане на коледните и великденските празници се извършва по реда на Закона за социалното подпомагане, а размерът ѝ се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. В съответствие с новия ред това целево плащане се отпуска и изплаща от Агенцията за социално подпомагане, а не от осигурителната институция. С промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане са конкретизирани условията и редът за получаване на помощта, както и кръгът на правоимащите лица.

Гражданите, които желаят да получат информация относно условията за отпускане на коледната помощ, кръга на правоимащите лица, размера ѝ и срокове за изплащане, следва да се обърнат към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

В предходни години размерът на коледните и великденските добавки за пенсионерите се определяше с постановление на Министерския съвет, а изплащането им се извършваше от НОИ.