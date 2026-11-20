България представи напредъка по ключови газови и ядрени проекти по време на Седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), проведена във Варшава на 18 и 19 ноември. Във форума участваха представители на правителства, енергийни компании и институции от Европа и САЩ.

„България е активен участник в усилията за укрепване на енергийната сигурност и свързаността в Източна и Югоизточна Европа“, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите ѝ страната развива стратегическа инфраструктура, ядрената енергетика и международни партньорства с цел по-сигурни и диверсифицирани доставки.

По-висок капацитет по Вертикалния газов коридор

Сред основните теми в разговорите с американската страна са били резултатите по Вертикалния газов коридор. Според Министерството на енергетиката капацитетът за пренос на природен газ от Гърция към България е нараснал с 40% след въвеждането в експлоатация на участъка Кулата-Кресна.

С близо 90% е увеличен и капацитетът за пренос от България към Румъния след завършването на участъка Рупча-Ветрино и реверсирането на компресорна станция „Кардам“. Новият дневен капацитет вече се предлага на пазара, съобщи българското енергийно ведомство. Данните за увеличението бяха представени и от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Кирил Равначки.

Фокус върху ядрената енергетика

Ива Петрова и секретарят по енергетиката на САЩ Крис Райт са потвърдили ангажимента си към проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Разговорите са обхванали инвестициите, технологичното сътрудничество и диверсификацията на ядреното гориво.

В рамките на форума SGE, Националната електрическа компания и Blue Bird Energy са подписали меморандум за проучване на възможностите за внедряване на малки модулни реактори BWRX-300 в България. Страните ще оценяват потенциални площадки, модели за финансиране и реализация, както и изискванията за лицензиране и регулиране. Споразумението не представлява окончателно решение за изграждане на реактори, а поставя начало на съвместно проучване.

Разговори с Гърция и Унгария

По време на двустранните срещи България и Гърция са обсъдили търсенето на по-широка европейска подкрепа за ограничаване на високите енергийни цени. С гръцкия министър Ставрос Папаставру и с унгарския министър Ищван Капитани са обсъдени още разширяването на газовата и електроенергийната инфраструктура и преодоляването на ограниченията пред трансграничния пренос.

Заместник-министърът на енергетиката д-р Любомира Ганчева е представила българския опит в подготовката на проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Тя е подчертала необходимостта от ясно разпределение на отговорностите и рисковете между държавата, технологичните доставчици, изпълнителите и финансовите партньори.

В българската делегация са участвали още представители на Българския енергиен холдинг, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, НЕК, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“.