България може да се превърне в ключова страна за енергийната и дигиталната сигурност на Европа, заяви президентът Илияна Йотова. По думите ѝ страната трябва да определи индустриите и секторите, които има най-голям потенциал да развива, като се съобрази с националните си особености и възможностите за икономически растеж.

Йотова посочи инфраструктурата като един от факторите, които ограничават интереса на големите чуждестранни инвеститори. Според президента при лошо състояние на инфраструктурата в значителна част от страната привличането на мащабни инвестиции остава трудно.

Енергетиката и дигиталният сектор като възможност

„Нека не си посипваме главата с пепел, че сме подпомагаща икономика. България може да се превърне в ключова страна за енергийната и дигиталната сигурност. България може да има своята роля“, заяви Илияна Йотова.

Тя подчерта, че възможната роля на България в тези два сектора не отменя необходимостта от ясна политика за останалите области на развитие. Според нея решенията трябва да бъдат съобразени както с националните специфики, така и с реалните възможности за растеж.

Призив за запазване на европейската подкрепа

В изказването си президентът постави акцент и върху европейските политики за подкрепа. Тя заяви, че кохезионната политика и Общата селскостопанска политика трябва да бъдат разграничени.

„С протекция към тези политики да вземем новите възможности“, каза Йотова. Така тя свърза развитието на нови стратегически сектори с необходимостта да се запази подкрепата за кохезионната политика и земеделието.