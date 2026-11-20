Парламентът избра 11 членове на ВСС от своята квота

Народното събрание избра 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Шестима от тях ще бъдат част от Съдийската колегия, а петима – от Прокурорската. За избора на всеки кандидат бяха нужни най-малко 160 гласа.

Два поразени кораба дрейфат край Калиакра

Два поразени търговски кораба продължават да дрейфат в изключителната икономическа зона на България, югоизточно от нос Калиакра. Газовозът GAS HUSKY с IMO номер 9507764 и корабът за генерални товари BETUL 8 с IMO номер 8817198 все още са на повърхността, съобщава bTV Новините, позовавайки се на специализирания морски портал Maritime.bg.

България отчете напредък по енергийните проекти на P-TEC

България представи напредъка по ключови газови и ядрени проекти по време на Седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), проведена във Варшава на 18 и 19 ноември. Във форума участваха представители на правителства, енергийни компании и институции от Европа и САЩ.