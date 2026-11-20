Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ работи с 79% мощност, след като техническа неизправност, регистрирана на 19 ноември, беше отстранена. От централата съобщиха, че към 12:00 ч. мощността на блока продължава да се повишава поетапно.

Това съобщиха от Министерството на енергетиката.

Неизправността е довела до временно намаляване на мощността. След предприети незабавни действия проблемът е отстранен още в рамките на същия ден, а увеличаването на натоварването е започнало съгласно техническите процедури.

„Възникналата ситуация няма отношение към ядрената безопасност на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД“, посочват от централата.

В ход е проверка за установяване на причините и обстоятелствата, довели до техническата неизправност. Към момента конкретната причина не е съобщена.

Шести блок беше включен в електроенергийната система на страната на 17 ноември след приключването на плановия годишен ремонт. Тогава от АЕЦ „Козлодуй“ съобщиха, че повишаването на мощността ще се извършва поетапно в съответствие с технологичния регламент.